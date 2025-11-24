403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
NOVO POGLAVLJE

Život ide dalje: Meri Goldašić oduševila pratitelje emotivnom objavom nakon vijesti o razvodu

Žena.hr
24. studenoga 2025.
Život ide dalje: Meri Goldašić oduševila pratitelje emotivnom objavom nakon vijesti o razvodu
Instagram/Meri Goldašić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Samo nekoliko dana nakon što je javno potvrdila vijest o razvodu, popularna influencerica Meri Goldašić podijelila je niz fotografija i videozapisa koji vjerno prikazuju mozaik njezine nove svakodnevice

Iako prolazi kroz izazovno razdoblje nakon razlaza sa suprugom Juricom, s kojim ima mlađeg sina Rija, Meri Goldašić jasno daje do znanja da joj ne nedostaje snage. Fotografije izlaska s prijateljicama, opuštanja uz more i posjet spa zoni sugeriraju da su je briga o mentalnom zdravlju i pronalazak mira trenutačno na prvom mjestu.

Uz kratki opis 'Random latest finds', Meri je odškrinula vrata u svoj privatni i poslovni svijet, koji je upravo savršeni spoj glamura i emocija - na jednoj fotografiji pozira u elegantnom baršunastom sakou i kožnim rukavicama odišući filmskim glamurom, dok već na idućoj dijeli intiman, dirljiv video zagrljaja sa sinom u kuhinji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Meri Goldašić (@merigoldasic)

Osim modnih izdanja i trenutaka s raznih snimanja koji potvrđuju njezin status "Influencerice godine", Meri je podijelila i citat o važnosti ženske podrške, naglašavajući da joj je trenutačno potrebna energija koja poručuje "vjerujem u tebe".

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim komentarima, primjećujući njezinu pozitivnu energiju koja je ostala na visokom nivou unatoč izazovnim okolnostima. "Blistaš girl", "Sve je top, ali pjesma...", te brojna srca i poruke podrške poput "You got this" dominiraju u sekciji komentara. Čini se da Meri, autentična kao i uvijek, hrabro korača u novo poglavlje života, inspirirajući pritom tisuće žena koje je prate.

Pročitajte još o:
Meri Goldašić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVO POGLAVLJE
Život ide dalje: Meri Goldašić oduševila pratitelje emotivnom objavom nakon vijesti o razvodu