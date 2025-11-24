Život ide dalje: Meri Goldašić oduševila pratitelje emotivnom objavom nakon vijesti o razvodu

Samo nekoliko dana nakon što je javno potvrdila vijest o razvodu, popularna influencerica Meri Goldašić podijelila je niz fotografija i videozapisa koji vjerno prikazuju mozaik njezine nove svakodnevice

Iako prolazi kroz izazovno razdoblje nakon razlaza sa suprugom Juricom, s kojim ima mlađeg sina Rija, Meri Goldašić jasno daje do znanja da joj ne nedostaje snage. Fotografije izlaska s prijateljicama, opuštanja uz more i posjet spa zoni sugeriraju da su je briga o mentalnom zdravlju i pronalazak mira trenutačno na prvom mjestu.

Uz kratki opis 'Random latest finds', Meri je odškrinula vrata u svoj privatni i poslovni svijet, koji je upravo savršeni spoj glamura i emocija - na jednoj fotografiji pozira u elegantnom baršunastom sakou i kožnim rukavicama odišući filmskim glamurom, dok već na idućoj dijeli intiman, dirljiv video zagrljaja sa sinom u kuhinji.

Osim modnih izdanja i trenutaka s raznih snimanja koji potvrđuju njezin status "Influencerice godine", Meri je podijelila i citat o važnosti ženske podrške, naglašavajući da joj je trenutačno potrebna energija koja poručuje "vjerujem u tebe".

Obožavatelji su preplavili objavu pozitivnim komentarima, primjećujući njezinu pozitivnu energiju koja je ostala na visokom nivou unatoč izazovnim okolnostima. "Blistaš girl", "Sve je top, ali pjesma...", te brojna srca i poruke podrške poput "You got this" dominiraju u sekciji komentara. Čini se da Meri, autentična kao i uvijek, hrabro korača u novo poglavlje života, inspirirajući pritom tisuće žena koje je prate.