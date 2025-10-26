Najbolji maslaci i losioni za tijelo: Spas za suhu kožu u hladnijim danima

Sada je pravo vrijeme za bogate, hranjive formule koje vraćaju mekoću i elastičnost. Maslaci i losioni za tijelo s hidratantnim sastojcima poput shea maslaca, bademovog ulja ili glicerina postaju neizostavan dio svakodnevne njege – otkrivamo najbolje koji će kožu zaštititi i nahraniti tijekom zime

Hladniji mjeseci sa sobom donose čari zime, ali i velike izazove za našu kožu. Niske temperature, oštar vjetar i suhi zrak u grijanim prostorijama nemilosrdno iscrpljuju prirodnu vlažnost kože, ostavljajući je zategnutom, grubom, sklonom perutanju i neugodnim iritacijama. No, uz pravilnu njegu i odabir moćnih saveznika, vaša koža može ostati nahranjena, glatka i zaštićena tijekom cijele zime.

Kako spriječiti isušivanje kože zimi?

Ključ je u prilagodbi vaše rutine njege. Ljetni, lagani proizvodi više nisu dovoljni. Dermatolozi savjetuju da je svakodnevna hidratacija ključna za održavanje optimalnog zdravlja kože. Evo nekoliko provjerenih savjeta kako biste sačuvali ljepotu i zdravlje kože tijekom hladnijih mjeseci.

Hidratizirajte kožu odmah nakon tuširanja

Najbolje vrijeme za nanošenje hidratantnih proizvoda je unutar tri minute nakon tuširanja. Tada je koža još uvijek vlažna, a nanošenjem kreme ili maslaca "zaključat" ćete prijeko potrebnu vlagu u kožu, sprječavajući njezino isparavanje.

Birajte bogatije formule

Zaboravite na lagane losione i prigrlite bogatije teksture. Maslaci za tijelo (body butter) i hranjivi balzami idealan su odabir jer sadrže visoku koncentraciju okluzivnih sastojaka poput karite (shea) maslaca, kakao maslaca i biljnih ulja. Oni stvaraju zaštitni sloj na koži koji sprječava gubitak vlage i dubinski hrani.

Izbjegavajte vruću vodu

Iako vrući tuš zvuči primamljivo, on skida prirodna ulja s kože i dodatno je isušuje. Umjesto toga, tuširajte se kraće i koristite mlaku vodu. Razmislite o korištenju uljnih gelova za tuširanje koji nježno čiste bez narušavanja kožne barijere.

Zaštitite ruke i usne

Koža na rukama i usnama tanja je i osjetljivija, stoga prva pokazuje znakove isušivanja. Redovito koristite hranjive kreme za ruke i nosite rukavice kada ste na otvorenom. Balzam za usne neka vam uvijek bude pri ruci.

Najbolji maslaci i hranjivi losioni za spas suhe kože

Za intenzivnu njegu tijela u hladnijim mjesecima, preporučuju se proizvodi koji dubinski hidratiziraju i obnavljaju kožnu barijeru. Istražili smo preporuke stručnjaka i korisnika te izdvojili favorite koji će transformirati vašu kožu.

Garnier Body Superfood Kakao Maslac + Ceramidi

Obnavljejući i brzoupijajući maslac za tijelo, za vrlo suhu kožu. Obogaćen kakao maslacem, s visokom koncentracijom hranljivih materija koje intenzivno njeguju kožu i ceramidima, suplementima za kožu poznati po svojim obnavljajućim svojstvima. Cijena: oko 8 €

Sol de Janeiro Delicia Drench Body Butter

Ovaj luksuzni maslac za tijelo često se opisuje kao "bogatija verzija" kultne Bum Bum kreme. Formula s bacuri maslacem, hibiskusom i hijaluronskom kiselinom pruža intenzivnu, dugotrajnu hidrataciju, smiruje kožu i obnavlja zaštitnu barijeru. Prepoznatljivi miris vanilije, orhideje i sandalovine dodatni je bonus. Cijena: oko 45 €

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M

Dermatološki favorit za vrlo suhu kožu sklonu atopiji i iritacijama. Ovaj balzam s jedinstvenim prebiotičkim djelovanjem obnavlja mikrobiom kože, trenutno umiruje svrbež i pomaže u obnovi kožne barijere. Sadrži karite maslac i niacinamid, a pogodan je za cijelu obitelj. Cijena: oko 25 €

Kiehl's Creme de Corps Soy Milk & Honey Whipped Body Butter

Ovaj kultni klasik poznat je po svojoj laganoj, pjenastoj teksturi koja se topi na koži bez osjećaja masnoće. Formula obogaćena karite maslacem, jojobinim uljem i skvalanom pruža 24-satnu hidrataciju, ostavljajući kožu nevjerojatno mekom i glatkom uz ugodan, slatkasti miris. Cijena: oko 45 €

CeraVe Moisturising Cream

Povoljan, a iznimno učinkovit odabir koji preporučuju dermatolozi diljem svijeta. Ova bogata, nemasna krema sadrži tri esencijalna ceramida i hijaluronsku kiselinu, ključne sastojke za obnovu i održavanje prirodne barijere kože. Bez mirisa je i pogodna za suhu i osjetljivu kožu lica i tijela. Cijena: oko 20 €

Weleda Skin Food Body Butter

Inspiriran kultnom Skin Food kremom, ovaj bogati maslac pruža intenzivnu njegu i za najsušu kožu. Sadrži organski karite i kakao maslac te ekstrakte nevena i kamilice koji umiruju i obnavljaju kožu, ostavljajući je mekom i nahranjenom. Cijena: oko 18 €

The Body Shop Shea Body Butter

Apsolutni klasik i jedan od prvih maslaca za tijelo na tržištu, popularan još od 1992. godine. Njegova bogata, kremasta formula s Community Fair Trade karite maslacem pruža do 96 sati hidratacije. Idealan je za vrlo suhu kožu. Cijena: oko 20 €