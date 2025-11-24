Haljina o kojoj se priča: Zastupnica u EU parlamentu Nikolina Brnjac oduševila u kreaciji domaćeg brenda

Ovo je bio modni trenutak Nikoline Brnjac koja odabirom haljine naglašava vrijednosti koje zastupa u profesionalnom djelovanju, stavljajući održivost u prvi plan, ne odričući se glamura

U Dubrovniku na dodjeli Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada za 2025., zastupnica Nikolina Brnjac pojavila se u izdanju koje je odmah postalo glavna modna tema večeri. Za ovu važnu prigodu Brnjac je odabrala upečatljivu haljinu Krie Designa, iza kojeg stoji nagrađivana dizajnerica Kristina Burja, pionirka održive mode u Hrvatskoj. Ovaj elegantni styling bio je jasna poruka o snazi održivog dizajna na velikim, svečanim pozornicama.

Robert Gašpert

Zastupnicu Nikolinu Brnjac i dizajnericu Kristinu Burju već godinama povezuje zajednička priča o održivosti. Poznato je da se Brnjac kroz svoj rad, sada i u Europskom parlamentu, zalaže za održiva, dugoročna rješenja u turizmu te priuštivo stanovanje koje je stavljeno u prvi plan na razini cijele EU, dok Burja o održivosti progovara kroz modu širom svijeta, koristeći inovativne materijale budućnosti te povezuje dizajn i estetiku s ekološkim i održivim projektima.

Privatni album

Modni komadi s pričom

Kristina Burja poznata je domaća dizajnerica, a tijekom karijere surađivala je s mnogim javnim licima poput Marijane Batinić i Elle Dvornik. U intervju za Žena.hr otkrila nam je da u "vremenu kada se dizajn proizvodi za masovnu potrošnju, meni je važnije stvarati odjeću s dušom – komade koji traju i imaju priču".

Privatni album

Važan joj je dizajn, komadi koji se nose godinama, ali koji uvijek imaju jedan zanimljiv detalj. "Krie je spoj snage i nježnosti, minimalizma i umjetnosti. To je moda za ženu koja zna tko je, ali se ne boji rasti i mijenjati se. Kod Krie komada uvijek postoji neki detalj koji podiže siluetu – to može biti kroj, struktura materijala ili ručni završni rad. Sve počinje od osjećaja, a završava u formi", rekla nam je te dodala da za nju održivost nije nije samo izazov nego misija.