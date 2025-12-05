Tri bunde, tri stila: Dame sa špice pokazale kako se nose kratke bundice

Lekciju iz odijevanja, ovog puta su nam održale tri dame sa zagrebačke špice, koje su kao središnji dio svog outfita odabrale kratke bunde

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, bunde postaju nezamjenjiv komad zimske garderobe koji se stilski prilagodljiv,a svakom modnom stilu dodaje dašak elegancije. Iako su bunde sinonim za luksuz, važno je znati kako ih kombinirati s ostatkom garderobe kako bi se stvorila savršena modna kombinacija.

Lekciju iz odijevanja, ovog puta su nam održale tri dame sa zagrebačke špice, koje su kao središnji dio svog outfita odabrale kratke bunde.

Prva dama odlučila se na bundu u prljavo bijeloj boji s crnim šarama, s krznenom teksturom, dok je ostatak stila bio jednostavan i sofisticiran. Gospođa je kombinirala široke bijele hlače s oversized bijelim džemperom s crnim prugicama. Idealna kombinacija za šetnju gradom. Crne čizme, crna poslovna torba upotpunile su kompletan outfit.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Drugi outfit donosi minimalistički look. Bunda u bogatoj smeđoj nijansi izdvaja se kao centralni komad, dok se ostatak stila svodi na crnu boju i jednostavne linije. Široke hlače visokog struka i modernog kroja modni su statement koji je savršen odabir za zimske outfite. Popularne Inuikii čizme ove su sezone gotovo svačiji izbor, a uz to što su tople i udobne, uklapaju se u svaki outfit. Polene torba u neutralnoj nijansi lijepo se uklopila u jednostavan outfit.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Treća dama odabrala je ekstravagantnu kombinaciju. Puno različitih uzoraka u smeđim nijansama, ova dama spojila je nespojivo. Brineta je izabrala bež hlače, kaubojke u kombinaciji brušene kože te detalje poput velike bež torbe, šilterice s uzorkom i efektnim sunčanim naočalama.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf