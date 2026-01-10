403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
BIT ĆE NAPETO

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'

Žena.hr
10. siječnja 2026.
Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kretu, gdje će se uz more, izazove i emocije razvijati nove ljubavne priče. Ove su sezone u središtu pozornosti Karlo i Petar, a među kandidatkinjama su Lara, Anastasia i Andrea. Evo što znamo o njima:

Anastasia (22), Zadar

Anastasia je odrasla u toploj, složnoj obitelji i za svoje djetinjstvo kaže da je bilo savršeno. Stariji brat čuva je kao kap vode na dlanu, a brat blizanac njezin je najbolji prijatelj. Njihov obiteljski restoran ponos je cijelog doma, a Anastasia već ima jasnu viziju kako ga pretvoriti u moderno, vrhunsko gastro mjesto s njezinim potpisom.

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL

Iako na prvu djeluje plaho, Anastasia tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe i one koje voli. Kad joj netko zaista uđe pod kožu, postaje strastvena zaštitnica i ako netko posegne za muškarcem koji joj se sviđa - tada se njezin glas itekako čuje. Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, ali pretjerana opsjednutost izgledom odmah je odbija. Mnogo je više privlači doza tajanstvenosti koja potiče maštu, kao i emocionalna zrelost. Traži nekoga tko zna što hoće, tko komunicira otvoreno i gradi, a ne ruši. Ambicija i karakter za nju su uvijek važniji od mišića.

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL

U 'Gospodinu Savršenom' želi pronaći partnera koji će biti njezina podrška, motivacija i ravnopravan saveznik - u ljubavi, životu i poslovnim snovima.

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL

Lara (22), Osijek

Lara dolazi iz Osijeka i strastvena je sportašica: šest godina trenirala je rukomet, četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Uz sport, obožava automobile i biti okružena ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji.

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL

Njezin je idealan partner atletski građen, iskren, komunikativan i prihvaća je onakvom kakva jest. Fizički preferira muškarce svoje dobi s lijepim osmijehom koji cijene obiteljske vrijednosti - što za Laru odražava karakter.

Cijeni poštovanje i zajedništvo u vezi, a privlače je muškarci koji su sigurni u sebe, a opet iskreni i spontani. Izravna je i otvorena osoba, ne boji se biti svoja, izbjegava dramu i nikada ne dijeli detalje svog ljubavnog života.

Lara je djevojka koja zna što želi, snažna je, samosvjesna i spremna graditi odnos na temelju povjerenja, poštovanja i zajedničke energije. U show ulazi s ciljem da u Gospodinu Savršenom pronađe partnera koji dijeli njezine interese i energiju.

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL

Andrea (26), Beograd

Andrea sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija. Najviše je privlači romantika koja se krije u malim stvarima: spontanim trenucima, gestama koje se pamte i iskrenoj pažnji, a kod partnera traži karizmu, humor, želju za putovanjima te da, kako u šali kaže, manje priča od nje.

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL

Premda je društvena i pristupačna, uvjerena je da su mnogi muškarci danas previše nesigurni - čak i da pošalju poruku, a kamoli priđu uživo. Ipak, Andrea ne odustaje, vjeruje u pravu ljubav i spremna je otvoriti srce muškarcu koji će vidjeti tko je ona zapravo.

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL

Želi partnera koji je iskren, poštuje druge i zna se nasmijati, ali i onoga tko cijeni njihove zajedničke trenutke. Andrea vjeruje da svaka prava ljubav kreće od dobrog prijateljstva i zato u show 'Gospodin Savršeni' ulazi otvorena srca prema onome što je čeka.

Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'
RTL

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi više emocija i više rizika nego ikad prije - od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

Pročitajte još o:
RtlVoyoGospodin Savršeni 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIT ĆE NAPETO
Anastasia, Lara i Andrea spremne su pronaći ljubav u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog'