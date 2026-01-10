Subotnji modni spektakl na špici: Zagrepčanke pokazale kako se to radi!

Unatoč sivom zimskom prijepodnevu i zaleđenim pločnicima, zagrebačka špica ni ove subote nije izgubila svoj modni sjaj. Dame i gospoda pokazali su da hladnoća nije prepreka stilu – kaputi su bili besprijekorno krojeni, slojevite kombinacije promišljene, a detalji poput čizama, šalova i torbi podigli su svaki outfit. Šetnja centrom pretvorila se u pravu street style reviju u kojoj su Zagrepčanke i Zagrepčani zablistali, dokazujući da moda na špici prkosi i vremenu i temperaturama.