Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za nedjelju: Lavovi će osvajati, a jarčevima će se ispuniti želja

Žena.hr
10. siječnja 2026.
Horoskop za nedjelju: Lavovi će osvajati, a jarčevima će se ispuniti želja
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Mogli biste se malo dublje zamisliti o tome koliko vi dobivate u vezi, a koliko partner. Činit će vam se da tu ima razlike na vašu štetu. POSAO: Nekom sa strane činit će se kao da vam je žlica upala u med. I bit će u pravu. Kroz druge vi se osvješćujete o tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte.

Bik

LJUBAV: Bit ćete usredotočeni na svoje emocije, a očekivat ćete da vam drugi uzvrate ljubav. Oni neće biti toliko senzibilni kao vi. POSAO: Oslanjat ćete se na svoje suradnike i njihovu naklonost. Uslužne profesije naprosto će cvjetati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne žurite.

Blizanci

LJUBAV: Poznanstvo s osobom koja nije iz vašeg podneblja moglo bi vam zagolicati maštu. Neki će pokazati svoju naklonost. POSAO: Znat ćete prezentirati svoje zamisli tako da vas drugi slušaju sa zanimanjem i da vas većinom prihvate. ZDRAVLJE&SAVJET: Sad znate što želite.

Rak

LJUBAV: Vaš privatni život je kvalitetan, a vi u njemu zadovoljni. Danas ste otvoreni za nove ljude i ideje. POSAO: Sve će se vrtjeti oko drugih, a vi ćete to trebati prihvatiti. Povezat ćete se s novim i naprednim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete malo brbljavi.

Lav

LJUBAV: Poslužit ćete se laskavim rječnikom kako bi osvojili nečije srce. Jednim djelom ćete uspjeti. POSAO: Polako izlazi na vidjelo da ste vi u nekim pitanima stručniji od vaših nadređenih. Nemojte si zbog toga umisliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte kolače.

Djevica

LJUBAV: Pred vama je dan u kom ćete imati posebna nadahnuća za ljubav i za svoje ideale u osobnim odnosima. POSAO: Opet nećete biti sigurni što želite. Petljat ćete, doduše i uspješno, ali nedostajat će dosljednosti i perfekcionizma u radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će nervozica.

Vaga

LJUBAV: U ljubavnim pitanima vi i dalje nemate briga. Oni u paru uživaju, a samci imaju petlje za udvaranja. Uspješni su. POSAO: Bez obzira na to što i dalje trpite male stresove od strane nadređenih, danas ćete čak biti i protežirani. Kontradiktorno je, ali istinito. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam više sna.

Škorpion

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijaju se povoljno po vas. Nemojte previše analizirati ni zahtijevati, dobro je i ovako. POSAO: Bez obzira na mala podrivanja tipa stresa, danas ćete sve izazove rješavati s lakoćom, a u tome ćete i uživati. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na svoj jelovnik.

Strijelac

LJUBAV: U popodnevnim satima mogli biste pokazati zavidnu razinu konfuzije ili pretjerivanja u konzumacijama pića dok ste u društvu. Pazite. POSAO: Povedite se za svojim znanjem i kreativnim idejama. Neće vas iznevjeriti, nego izvesti na pravi put. ZDRAVLJE&SAVJET: Saberite se.

Jarac

LJUBAV: U osobnim odnosima danas bi moglo doći do zbližavanja i jačanja povjerenja. Okolnosti vam idu na ruku. Uživajte. POSAO: U stanju ste izmisliti sve ono čega možda nema. To je dobro za kreativne profesije, ali za konkretne predvidive poslove nije. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će ispunjenih želja.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete biti sretni u svom domu. Ako ste u paru, posvetit ćete se kućnim hobijima. Ako ste sami, nećete izlaziti. POSAO: Protekcije koje možda očekujete vjerojatno će se izjaloviti. Treba se osloniti na vlastito znanje i trud. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se virusa.

Ribe

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će biti posebno osjetljiva, a vi skloni da je nepromišljenim postupanjem povrijedite. POSAO: Da bi raščistili zbrku koja se pojavila, trebate se poslužiti vlastitom intuicijom i svojim svježim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pričajte ako nema razloga.

