Balerinke u boji unose razigranost u modne kombinacije, a oduševili su nas ovi modeli

Od nježnih pastelnih tonova do upečatljivih nijansi, ovaj trend donosi jednostavan način da osvježiš svoju proljetnu garderobu

I ovog su se proljeća balerinke vratile na modnu scenu te se istaknule kao jedan od najpoželjnijih modela obuće. Radi svoje bezvremenska silueta, elegancije i udobnosti, kao i činjenice da se lako kombiniraju, idealan su izbor za svakodnevne, ali i nešto dotjeranije prilike. Riječ je o komadu koji se bez napora uklapa u različite stilove, od ležernih do profinjenijih, zbog čega iz sezone u sezonu potvrđuje svoj status modnog klasika.

Iako su trendovi i ove godine raznoliki, posebnu pažnju privlače balerinke u boji koje unose dozu svježine i razigranosti u proljetne kombinacije. Pastelno plava, maslac žuta i boja pistacije savršeno se uklapaju u proljetnu paletu boja, dok jarke nijanse poput crvene donose dozu odvažnosti i karaktera svakom looku.

Balerinke u boji savršen su dodatak proljetnoj garderobi te bez problema podižu i one najjednostavnije kombinacije, poput traperica i bijele košulje. Jednako se dobro slažu s lepršavim haljinama, suknjama ili minimalističkim kompletima, pritom zadržavajući dojam lakoće i nenametljive elegancije.

Od minimalističkih do romantičnih modela, balerinke u boji zavladale su i kolekcijama naših omiljenih high street brendova, a neke od favorita donosimo u nastavku.

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Pull and Bear - 29,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €