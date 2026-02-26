Traperice kao modni klasik: Evo koje modele biramo ovog proljeća

Ovog proljeća u fokus se vraćaju ravni krojevi, elegantni tamni indigo modeli i profinjenije baggy traperice, a svoje mjesto ponovno pronalaze i uski te blago iznošeni vintage modeli. Donosimo pregled najvažnijih trendova i savjete kako ih nositi u svakodnevnim i poslovnim kombinacijama

Traperice su bez sumnje jedan od rijetkih modnih komada koji nikada ne izlaze iz mode. Bez obzira na sezonu i trendove, uvijek imaju svoje mjesto u garderobi, a ono što se mijenja jesu krojevi, boje i način na koji ih kombiniramo. Ovog proljeća denim se vraća u punom sjaju, ali u nešto sofisticiranijem i raznolikijem izdanju koje spaja klasiku i aktualne modne trendove.

U fokusu su klasične ravne traperice koje ponovno potvrđuju status bezvremenskog favorita. Ovaj kroj laskavo pristaje većini figura i lako se uklapa u dnevne, ali i poslovne kombinacije. Ravne traperice možeš nositi uz jednostavne bijele majice, košulje ili lagane pulovere, dok će uz balerinke ili loaferice djelovati opušteno, a uz salonke ili sandale s blok petom iznenađujuće elegantno. Paralelno s njima, na sceni ostaju i baggy modeli, no u profinjenijem izdanju – s naglašenim strukom, kvalitetnijim materijalima i urednijim linijama koje ih čine nosivima čak i u chic gradskim outfitima.

Veliki trend ove sezone su traperice od tamnog indigo trapera koje djeluju ozbiljnije i elegantnije od svijetlih modela. Upravo zbog toga idealne su za posao i situacije u kojima želiš izgledati dotjerano, ali ne previše formalno. Tamni denim odlično se kombinira s neutralnim bojama poput bež, sive i bijele, kao i s pastelnim nijansama koje proljetnim kombinacijama daju svježinu. Uz to, vraćaju se i uske traperice koje su neko vrijeme bile u sjeni širokih krojeva. Nose se u modernijem ruhu, često uz oversized sako, duže košulje ili pletene topove kako bi se postigla ravnoteža između uskog donjeg i opuštenog gornjeg dijela outfita.

Posebno su zanimljivi modeli koji djeluju blago iznošeno, s efektom ispranog trapera, suptilnim poderotinama ili vintage izgledom. Ovakve traperice unose dozu nonšalancije i karaktera u svaku kombinaciju te su savršen izbor za ležerne proljetne kombinacije. Možeš ih nositi uz jednostavne majice, kratke jakne ili lagane balonere, a dodatke poput kožnog remena, marame ili statement torbe podići će cijeli styling na višu razinu.

Proljetni trendovi u svijetu trapera nude ponešto za svačiji stil – od klasičnih ravnih modela i elegantnog tamnog indiga do povratka uskih krojeva i opuštenih, iznošenih varijanti. Denim ove sezone spaja udobnost i estetiku, što ga čini idealnim izborom za svakodnevne kombinacije, ali i za poslovne prilike. Na kraju, donosimo favorite za proljeće – od bezvremenskih modela Levi’s traperica do trendi komada iz high street ponude.

