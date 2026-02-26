403 Forbidden

Moda
BUSINESS CASUAL

Jednostavno, a otmjeno: Look Ume Thurman koji možemo nositi u različitim prilikama

Žena.hr
26. veljače 2026.
Jednostavno, a otmjeno: Look Ume Thurman koji možemo nositi u različitim prilikama
Profimedia
Uma Thurman snimljena je na Tjednu mode u Milanu kako dolazi na modnu reviju modne kuće Fendi, a iako je bila u žurbi, slavna 55-godišnja glumica mahnula je obožavateljima i pozirala za fotografe. Osim simpatične osobnosti, Uma se može podičiti i istančanim modnim ukusom koji nikad ne prolazi nezapaženo, pa tako ni ovoga puta.

Slavna glumica izgledala je prekrasno u opuštenoj, a elegantnoj kombinaciji. Na sebi je imala crne trapez hlače i nezaobilaznu bijelu košulju koja je vječni klasik, a sve veći hit u modnom svijetu. Preko nje odjenula je crni kaput. 

Jednostavno, a otmjeno: Look Ume Thurman koji možemo nositi u različitim prilikama
Profimedia

Dodatni pečat pomalo strogoj modnoj kombinaciji donosi njena frizura: lagano valovitu kosu svezala je u opušteni rep. Nježni make up i crne štikle dale su dodatni šarm za odličan ukupan dojam. 

Jednostavno, a otmjeno: Look Ume Thurman koji možemo nositi u različitim prilikama
Profimedia

Ovaj look Ume Thurman može se nositi u brojnim prilikama: u kombinaciji sa štiklama i svečanijom torbicom za svečanije prilike, dok na loaferice ili mokasinke odlično funkcionira za posao. U kombinaciji s balerinkama, tenisicama i opuštenom torbom odličan je i za šetnju gradom i odlazak na ručak. 

Pročitajte još o:
Uma ThurmanTjedan ModeBijela Košulja
BUSINESS CASUAL
Jednostavno, a otmjeno: Look Ume Thurman koji možemo nositi u različitim prilikama