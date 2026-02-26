403 Forbidden

Moda
SHOPPING VODIČ

Torba za posao kao modni statement: Ovo su najljepši modeli iz high street ponude

Žena.hr
26. veljače 2026.

Massimo Dutti
Nova sezona idealno je vrijeme za osvježavanje garderobe, a torba za posao jedan je od ključnih komada u svakodnevnim kombinacijama. U high street ponudi pronašli smo modele koji su istovremeno praktični, trendi i dovoljno elegantni za ured

Nova sezona uvijek donosi osjećaj svježine i potiče na male, ali promišljene promjene u garderobi. Upravo je prijelazno razdoblje idealno vrijeme za osvježavanje svakodnevnih kombinacija, a jedan od ključnih komada koji zaslužuje posebnu pažnju svakako je torba za posao. Ona nije samo praktičan dodatak, već važan stilski element koji zaokružuje cijeli izgled i ostavlja dojam urednosti, profesionalnosti i osobnog stila.

Torba za posao danas mora zadovoljiti nekoliko kriterija istovremeno. Prije svega, mora biti dovoljno prostrana da u nju stanu sve svakodnevne potrepštine – od novčanika i kozmetike do bilježnica, dokumenata ili laptopa. No, funkcionalnost više nije jedini prioritet. Sve češće tražimo modele koji izgledaju moderno, chic i lako se uklapaju u različite modne kombinacije, bilo da nosiš klasično odijelo, ležernu haljinu ili traperice i košulju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Anouk Yve (@anoukyve)

High street ponuda ove sezone donosi zanimljiv spoj praktičnosti i aktualnih trendova. Ovosezonski modeli posebno se ističu raznolikošću oblika i materijala. Klasične shopper torbe ostaju siguran izbor za one koje vole bezvremensku eleganciju i maksimalan kapacitet, dok tote modeli nude nešto strukturiraniji izgled koji djeluje sofisticirano i poslovno. Bucket torbe unose dozu opuštenosti i modernog štiha, a sve su češće viđene i u uredskim kombinacijama. Posebnu pažnju privlače modeli od brušene kože koji kombiniraju luksuzan dojam s trendovskim izgledom, čineći ih idealnim izborom za one koje žele nešto drugačije, ali i dalje elegantno.

Paleta boja također je prilagođena svakodnevnoj nosivosti. Dominiraju neutralni tonovi poput smeđe, bež i crne, koji se lako kombiniraju s ostatkom garderobe, ali se pojavljuju i suptilni naglasci u boji poput bordo za one koje vole diskretno osvježiti outfit. Dizajn je često minimalistički, s naglaskom na čiste linije i kvalitetnu izradu, što ovim torbama daje dugoročnu vrijednost i čini ih prikladnima za više sezona.

Torba za posao ove sezone nije samo nužan dodatak, već važan modni saveznik. High street ponuda donosi modele koji uspješno spajaju praktičnost, trendi dizajn i dozu elegancije, prilagođene različitim stilovima i potrebama. Naše favorite iz aktualnih kolekcija donosimo u nastavku.


Mango - 55,99 €


Arket - 169 €


Arket - 189 €


COS - 149 €


COS - 149 €


COS - 249 €


Massimo Dutti - 249 €


Massimo Dutti - 199 €


Massimo Dutti - 199 €


Massimo Dutti - 199 €


Zara - 25,95 €


Zara - 29,95 €


Zara - 89,95 €


Zara - 69,95 €


Zara - 119 €

SHOPPING VODIČ
