U ormaru imaš hrpu traperica koje ne nosiš? Evo što radiš pogrešno kad ih kupuješ

Alma je ovog tjedna u kolumni 'Kao žena ženi' dala savjete kako kupiti traperice koje ćeš obožavati nositi

Koliko komada traperica imaš u ormaru? Hajde, izbroji i priznaj kako je gomila velika, a tebi su u fokusu samo jedne traperice. OK, možda i dvoje koje ti pristaju kao salivene, koje nosiš već nekoliko sezona jer su mekane, odličnog kroja, idealne za kombiniranje. A što je s ostalom hrpicom? Tu su traperice koje si kupila na nekom putovanju, naručila online jer su moderne, kupila tijekom šopingiranja s frendicom jer je toliko puta ponovila rečenicu ''ove traperice jednostavno moraš imati' da si poklekla i provukla karticu.

Čim si bilo koji od loše kupljenih komada isprobala, znala si da u tom trenutku nije baš najbolja opcija za tebe pa u nadi da ćeš skinuti koji kilogram ili promijeniti svoj stil, traperice su završile u ormaru. Kao žena ženi ti savjetujem - nemoj to više raditi. Traperice koje ti u prvom koraku kupovine ne pristaju kao salivene najčešće više nikad nećeš odjenuti - jer zašto bi trpila model koji te sputava u svakodnevici ili uz kojeg moraš obuti vrtoglave potpetice kako traperice ne bi dodale vizualni volumen tijelu?

Kako nas traperice svake sezone mame i bez obzira što su one od prošle sezone u odličnom stanju, danas ti kao žena ženi otkrivam mala pravila kako u masi ponuđenih komada odabrati upravo one koje su krojene za tebe. Evo što moraš znati!

Nikola Zoko

Neka te ništa ne sputava, a najmanje traperice! Posebno imaš li obline i traperice nosiš svakodnevno. Kako bi bile ugodne, presudna je tkanina i količina elastina u svakom komadu. Dakle, dok razgledavaš ponudu traperica u trgovini, dobro pogledaj vrstu tkanine. Ima li u sastavu elastin ili je traper kompaktan i čvrst? Što je u traperu više elastina, to su traperice više u skladu s oblinama i prilikom zagrijavanja tijela tkanina postaje ugodnija za nošenje. Isprobaj isti model s elastinom i bez njega - znat ćeš odmah o čemu ti govorim! Prilikom isprobavanja traperica sjeti se i ovog mog svijeta: odlučila si se za traperice s elastinom i teže uskačeš u manji i lakše u veći broj. Prije nego se odlučiš za manje ("smršavit ću tri kile") ili veće (zaboravljajući na elastin), pogledaj gumb na trapericama. Prilikom odijevanja ne smiju se jedva zakopčavati niti se otkopčavati kad sjedneš.

Nauči se snalaziti na odjelu s trapericama

Traperice su vrlo važan odjevni predmet i sve je više trgovina koje imaju posebno kreirane kornere upravo s trapericama. Uglavnom su traperice grupirane po nazivima modela (mom, push up, petite...), a kako bi lakše bilo pronaći idealan model, postoje i savjeti za koji su tip građe tijela.

Nikola Zoko

Tako da, ako imaš naglašena bedra i bokove i želiš izgledati vitkije (ali i ne robovati visokim petama), fokusiraj se na trapez, straight ili mom modele koji su grafički upotpunjeni upravo širim donjim dijelom tijela. Dakle, fokusiraj se na modele koji su za tvoju siluetu, ignorirajući traperice koje su za neke druge oblike tijela, ma koliko bile moderne.

Što ti može reći etiketa?

Jaaaako puno! Osobito znaš li pročitati i skrivene poruke. Prvo što vidiš na etiketi je veličina koja se odnosi na konfekcijsku veličinu traperica i duljinu nogavica (28/30). Želiš li traperice nositi s ravnom obućom, ne pristaj na preduge nogavice. Isto tako znaj da oznaka 7/8 na etiketi označava duljinu kraćih nogavica (linija vrha nožnog članka) koja optički produlje siluetu.

Nikola Zoko

Što još možeš vidjeti na etiketi? Naziv modela traperica (nauči prije odlaska u kupovinu koji model pristaje tvojoj građi tijela), sastav tkanine i količinu elastina što je kod mekanog i ugodnog trapera jako važno. Kako bi elastin bio u skladu s tijelom, pazi na njegov omjer u cijeloj tkanini. Idealno je do 2 %, što znači da će elastin pomoći u blagoj rastezljivosti trapera bez postizanja prevelikog rastezanja tkanine. Imaš li traperice koje prilikom odievanja budu fit, a nakon jednog dana nošenja toliko široke da ih možeš skinuti bez otkopčavanja gumba na struku? Traperice imaju previše elastina, što nisi primijetila prilikom kupovine i pogleda na etiketu. Isto tako, na etiketi možeš vidjeti i način na koji je tkanina bojana. Oznaka eko standard označava upotrebu boja koje su u skladu sa zdravljem. Mislim da nikome od nas ne bi bilo ugodno skinuti traperice koje su na koži ostavile plavi (jako štetan) trag.

Nikola Zoko

Možeš li isprobati traperice bez odlaska u kabinu?

Na ovo pitanje je odgovor DA! Ako nisi sigurna da je veličina traperica u skladu s tvojim tijelom (posebno kad kupuješ traperice s elastinom), testiraj veličinu na ova tri načina. Prvo zakopčaj traperice i u liniju struka uvuci donji dio ruke. Linija od lakta do dlana je ujedno linija koja je u skladu s proporcijom tvog tijela (čitaj: širina tvog struka) što znači da su ovo traperice idealne širine. Nisi sigurna jesu li nogavice u skladu s tvojim tijelom? Okreni traperice naopako te unutarnji spoj nogavica stavi ispod brade. Nogavice raširi i uhvati rukama. Ako je linija nogavica u skladu s linijom širine dlanova, po proporciji tijela, te su nogavice optimalne duljine.

Znaš li da brzinu možeš testirati i veličinu traperica, posebno ako se u odnosu na zadnju kupovinu promijenilo tvoje tijelo. Princip je vrlo jednostavan. Zakopčaj traperice i širinom struka zaokruži svoj vrat. Ako ti fali koji centimetar da se lijeva i desna strana dodirnu znaj da su ti traperice premali broj.

Do iduće srijede očekujem da pronađeš svoje idealne traperice koje ćeš moći odjenuti i uz neki finiji gornji dio odjeće. Vrlo su trendi kombinacije trapera i čipke, o kojoj ću pisati idući tjedan. Kao žena ženi ću ti otkriti kako ćeš izbjeći plastičnu čipku koja djeluje jeftino i u masi čipkastih komada odabrati one koji djeluju profinjeno i elegantno.

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!