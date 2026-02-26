Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće

U sezoni u kojoj modni trendovi naglašavaju povratak upečatljivih uzoraka, karirani print ponovno dolazi u središte pozornosti. Nakon što je obilježio jesenske kolekcije, njegova popularnost nastavlja se i u novoj sezoni, a karirane suknje nameću se kao idealan komad za prijelazni period i prve proljetne dane jer u trenu osvježavaju svaki look

U sezoni u kojoj se modni naglasak stavlja na upečatljive uzorke i povratak bezvremenskih motiva, jedan se print posebno istaknuo kao favorit trendseterica, a to je karirani uzorak. Ovaj upečatljivi print već se tijekom jeseni snažno vratio na modnu scenu, a sve je jasnije da njegova popularnost neće stati s promjenom godišnjeg doba. Naprotiv, u novoj sezoni upravo karirane suknje izrastaju u jedan od ključnih komada garderobe za prijelazni period i prve proljetne dane. Ovaj klasični motiv dobiva novo, svježije lice kroz suvremene krojeve i laganije materijale, što ga čini savršenim izborom za svakodnevne, ali i dotjeranije kombinacije.

Karirane suknje posebno se ističu svojom svestranošću. One u trenu osvježavaju svaki look i donose dozu francuskog chica ili britanske elegancije, ovisno o načinu stiliziranja. Mini modeli s naglašenim strukom podsjećaju na estetiku devedesetih, dok midi i plisirane verzije djeluju sofisticirano i lako se uklapaju u poslovne kombinacije. Upravo ta sposobnost da se prilagode različitim stilovima čini ih jednim od najsigurnijih modnih izbora za prijelazno razdoblje.

U kombiniranju karirane suknje ključ je ravnoteža između uzorka i ostatka outfita. Za dnevne varijante odlično funkcioniraju jednostavne pamučne majice, tanke dolčevite i klasične bijele košulje, koje smiruju uzorak i daju prostoru da suknja bude u fokusu. U hladnijim danima savršeno se slaže s kratkim jaknama, kardiganima ili laganim balonerima, dok se za večernji izlazak može nositi uz elegantnu bluzu i čizme s potpeticom. Neutralne boje i minimalistički modni dodaci dodatno naglašavaju grafički karakter kariranog printa bez vizualnog preopterećenja.

Posebna čar kariranih suknji leži u njihovoj sposobnosti da povežu prošlost i sadašnjost. Tradicionalni uzorak dobiva suvremeni kontekst kroz nove siluete i modne kombinacije, pa se jednako dobro uklapa u romantične, urbane i poslovne stilove. Upravo zato postaje komad koji ne ovisi strogo o trendovima, već se može nositi sezonama, uz male promjene u stiliziranju.

Istovremeno klasična, trendi i praktična, karirana suknja potvrđuje status it komada nove sezone. Idealna je za prijelazni period, lako se kombinira i unosi svježinu u svakodnevne outfite. High street brendovi već su prepoznali njezin potencijal, a u nastavku donosimo izbor favorita iz aktualne ponude.

