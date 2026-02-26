403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
TRENDI I PRAKTIČNE

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće

Žena.hr
26. veljače 2026.
Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
U sezoni u kojoj modni trendovi naglašavaju povratak upečatljivih uzoraka, karirani print ponovno dolazi u središte pozornosti. Nakon što je obilježio jesenske kolekcije, njegova popularnost nastavlja se i u novoj sezoni, a karirane suknje nameću se kao idealan komad za prijelazni period i prve proljetne dane jer u trenu osvježavaju svaki look

U sezoni u kojoj se modni naglasak stavlja na upečatljive uzorke i povratak bezvremenskih motiva, jedan se print posebno istaknuo kao favorit trendseterica, a to je karirani uzorak. Ovaj upečatljivi print već se tijekom jeseni snažno vratio na modnu scenu, a sve je jasnije da njegova popularnost neće stati s promjenom godišnjeg doba. Naprotiv, u novoj sezoni upravo karirane suknje izrastaju u jedan od ključnih komada garderobe za prijelazni period i prve proljetne dane. Ovaj klasični motiv dobiva novo, svježije lice kroz suvremene krojeve i laganije materijale, što ga čini savršenim izborom za svakodnevne, ali i dotjeranije kombinacije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli agnieszka (@aga_bdk)

Karirane suknje posebno se ističu svojom svestranošću. One u trenu osvježavaju svaki look i donose dozu francuskog chica ili britanske elegancije, ovisno o načinu stiliziranja. Mini modeli s naglašenim strukom podsjećaju na estetiku devedesetih, dok midi i plisirane verzije djeluju sofisticirano i lako se uklapaju u poslovne kombinacije. Upravo ta sposobnost da se prilagode različitim stilovima čini ih jednim od najsigurnijih modnih izbora za prijelazno razdoblje.

U kombiniranju karirane suknje ključ je ravnoteža između uzorka i ostatka outfita. Za dnevne varijante odlično funkcioniraju jednostavne pamučne majice, tanke dolčevite i klasične bijele košulje, koje smiruju uzorak i daju prostoru da suknja bude u fokusu. U hladnijim danima savršeno se slaže s kratkim jaknama, kardiganima ili laganim balonerima, dok se za večernji izlazak može nositi uz elegantnu bluzu i čizme s potpeticom. Neutralne boje i minimalistički modni dodaci dodatno naglašavaju grafički karakter kariranog printa bez vizualnog preopterećenja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Anaïs (@_ssiana)

Posebna čar kariranih suknji leži u njihovoj sposobnosti da povežu prošlost i sadašnjost. Tradicionalni uzorak dobiva suvremeni kontekst kroz nove siluete i modne kombinacije, pa se jednako dobro uklapa u romantične, urbane i poslovne stilove. Upravo zato postaje komad koji ne ovisi strogo o trendovima, već se može nositi sezonama, uz male promjene u stiliziranju.

Istovremeno klasična, trendi i praktična, karirana suknja potvrđuje status it komada nove sezone. Idealna je za prijelazni period, lako se kombinira i unosi svježinu u svakodnevne outfite. High street brendovi već su prepoznali njezin potencijal, a u nastavku donosimo izbor favorita iz aktualne ponude.

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
H&M - 49,99 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
H&M - 49,99 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
H&M - 79,99 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Arket - 89 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
COS - 129 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Massimo Dutti - 99,95 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Zara - 29,95 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Zara - 25,95 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Zara - 69,95 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Zara - 29,95 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Zara - 35,95 €

Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće
Zara - 45,95 €

Pročitajte još o:
Karirane SuknjeModni Trendovi Za ProljećeHigh Street Ponuda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRENDI I PRAKTIČNE
Karirani uzorak se vratio: Ove suknje nosimo i u proljeće