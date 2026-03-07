Kako nositi traper komade znaju dame sa zagrebačke špice

Proljeće je donijelo povratak traper stila na zagrebačku špicu, a dame su ponovno u prvom planu s ovim bezvremenskim materijalom. Traperice i jakne svih krojeva preplavile su ulice. Traper haljine s nježnim volanima savršeno se uklapaju u proljetne sunčane dane, dok traper jakne čine odličan dodatak svakom outfitu. Traper je sigurno jedan od ključnih materijala ove sezone, a dame u Zagrebu uspjeli su ga prilagoditi za svaki dnevni izlazak, bilo da se radi o casual šetnjama ili opuštenim poslovnim kombinacijama. Pogledajte prve modne kombinacije s traperom za ovo proljeće i potražite inspiraciju. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.