Kakve torbe nose Hrvatice? Špica pokazala klasiku, luksuz i poneko iznenađenje
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
12. veljače 2026.

Zimska špica u Zagrebu pokazala je da Hrvatice ove sezone najviše vole torbe koje možemo svrstati u kategoriju modnih ikona, ali tu i tamo pojavi se i kakav svježi trendovski komad. Hladne su mjesece posebno obilježile mini dizajnerske torbice i luksuzni komadi poput Hermès Birkin, Delvaux Brillant te nezaobilaznog Louis Vuittona u svim veličinama. Često su se nosili i modeli Chanel, Saint Laurent, Karl Lagerfeld i Marc Jacobs, koji uvijek dodaju dozu sofisticiranosti i stila. Boje su uglavnom bile klasične - crna i smeđa, no viđali smo i manje torbice u iznenađujućim nijansama poput ružičaste, crvene i bordo. Veliki hit su bile praktične crossbody torbe te kožne sa zlatnim lancima i detaljima, dok je vintage ponovo u trendu kao poželjna “retro” opcija, osobito za dnevnu varijantu i poslovni chic. Posebno su se istaknule i “zgužvane” oversized torbe koje se nose ispod ruke, idealne za zimske slojevite kombinacije. Također, popularan je bio animal print, osobito zmijski uzorak, koji je unio dozu drskosti u neutralne outfite i svaki styling podigao na višu razinu. Fotografije je na špici ekskuzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf. 

