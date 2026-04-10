Moda, drama i stil: Robert Sever predstavio pretposljednju kolekciju Arete

Robert Sever jučer je održao reviju na kojoj je prikazao svoju pretposljednju kolekciju Arete za sezonu proljeće/ljeto 2026. u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti Oktogon. Mnoga poznata lica iz prvoga su reda imala priliku vidjeti impresivnih 60 lookova koje je Sever pripremio, a među njima bili su i Mila Elegović, Nikolina Pišek, Lana Gojak Bajt, Lana Klingor Mihić i mnogi drugi.