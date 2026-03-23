Čipka, korzet i podvezice: Sydney Sweeney u donjem rublju ponovno ruši internet

Hollywoodska zvijezda Sydney Sweeney ponovno je u centru pažnje - ovoga puta zahvaljujući novoj reklamnoj kampanji za vlastiti brend donjeg rublja SYRN. Glumica je predstavila senzualnu kolekciju u kojoj se posebno ističu motivi ruža i nježne pastelne nijanse

Zvijezda serije "Euforija" i jedna od najtraženijih mladih glumica današnjice, Sydney Sweeney, još je jednom dokazala da je sama sebi najbolja reklama. Njezin brend donjeg rublja SYRN, lansiran početkom godine, postao je globalni fenomen, a svaka nova kampanja izaziva lavinu reakcija na društvenim mrežama. Ništa drugačije nije ni s najnovijom kolekcijom, koja ponovno pomiče granice i potvrđuje da 28-godišnja glumica točno zna kako privući pažnju javnosti.

Zavodnica u ružičastom: Stiže nova kolekcija

Nakon što je prva kolekcija pod nazivom "Seductress" (Zavodnica) rasprodana u rekordnom roku, SYRN je najavio njezin dugoočekivani nastavak. Kampanja za "Seductress Drop 2" zakazana je za 24. ožujka, a promotivne fotografije već su zapalile internet. Na njima Sweeney pozira u kompletu od nježno ružičaste čipke, nove nijanse koju je brend nazvao "Pout". Senzualni vizuali, u kojima glumica drži crvenu ružu, ističu ključne komade nove linije: čipkaste grudnjake, tange, korzete i haltere koji spajaju klasičnu romantiku s modernom odvažnošću.

Od kontroverze do rasprodane kolekcije

Brend SYRN od samog je početka privukao pozornost smjelim marketingom. Uoči službenog lansiranja u siječnju, Sweeney je izvela gerilsku akciju vješanja tisuća grudnjaka na kultni znak Hollywood u Los Angelesu. Potez je izazvao reakciju Holivudske gospodarske komore, koja je potvrdila da akcija nije bila odobrena, što je pokrenulo medijsku buru i prijetnje pravnim posljedicama. Ipak, kontroverza se pokazala kao nevjerojatno uspješna reklama. Web stranica brenda srušila se od prevelikog prometa, a prva kolekcija je, kako je već spomenuto, rasprodana gotovo trenutačno.

Više od lijepog lica: Poslovna vizija mlade glumice

Iza provokativnih kampanja krije se promišljena poslovna vizija. Sweeney je u više navrata istaknula da je brend nastao iz osobne frustracije, jer kao tinejdžerica nije mogla pronaći grudnjake koji joj pristaju. "Već sam u šestom razredu nosila DD košarice i mrzila sam grudnjake koje sam morala nositi", izjavila je. Upravo zato, SYRN nudi čak 44 različite veličine, od 30B do 42DDD, s ciljem da svaka žena pronađe nešto za sebe.

Čini se da je Sydney Sweeney pronašla savršenu formulu za uspjeh. Vješto kombinirajući svoju glumačku slavu, neospornu privlačnost i pametnu poslovnu strategiju, stvorila je brend koji ne prodaje samo donje rublje, već i osjećaj osnaženosti i samopouzdanja.