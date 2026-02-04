San svakog muškarca: Sydney Sweeney uređuje vrt u zavodljivom donjem rublju

Sydney Sweeney opet je podigla temperaturu - ovog puta ne na crvenom tepihu, već u vrtu. U novoj, pomalo provokativnoj reklami za liniju donjeg rublja vlastitog brenda Syrn, 28-godišnja zvijezda serija 'Euphoria' i 'Kućna pomoćnica', pokazuje kako obavlja obične kućanske poslove, ali u prilično zavodljivom izdanju.

Video započinje scenom u kojoj popularna glumica stoji ispred malog plavo-bijelog seoskog kućerka, a potom se presvlači u crno-bijeli set iz svoje kolekcije. U donjem rublju i s podvezicama na nogama, glumica se baca na poslove poput zalijevanja cvijeća i šišanja ruža. I dok bi nekome takav prizor izgledao kao nesvakidašnja kombinacija, Sydney ga predstavlja kao sasvim običan dio dana.

Cilj videa je promocija donjeg rublja iz linije 'Seductress', koja se fokusira na seksepilnu, ali elegantnu estetiku. A kako izgleda kada se seksi spoji s svakodnevnim? Sydney Sweeney nam je upravo to pokazala - i dokazala da se u njenom svijetu čak i kopanje vrta može pretvoriti u vrući modni statement.