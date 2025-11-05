Sve nijanse smeđe: Lidija Lešić pokazala kako nositi najpopularniju boju sezone

Poznata hrvatska influencerica, model i poduzetnica Lidija Lešić ponovno je potvrdila svoj status modne ikone najnovijom objavom na Instagramu, kojom je oduševila pratitelje i zadala inspiraciju za prohladne jesenske dane.

Lidija je pozirala u elegantnom interijeru, odjevena u besprijekornu kombinaciju zemljanih tonova. Nosila je smeđu suknju visokog struka s prorezom, koju je uparila s visokim čizmama od brušene kože i predimenzioniranom prugastom košuljom koja je cijelom izgledu dala moderan i odvažan prizvuk. Samouvjerenim stavom i zagonetnim pogledom plijenila je pažnju, a u opisu fotografije pozvala je pratitelje na interakciju.

Kao osnivačica brenda "My Choice", koji nudi ručno rađene proizvode od organskih materijala, Lidija i u svom osobnom stilu njeguje ljubav prema kvaliteti i tradiciji. Njezina nedavno predstavljena kolekcija za 2025. godinu, "Neprekidna nit", inspirirana slavonskim naslijeđem, savršeno se uklapa u filozofiju promišljene mode koju promovira. Ova jesenska kombinacija dokaz je njezina istančanog ukusa koji spaja klasične komade s modernim trendovima.

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije. Pratitelji su je u komentarima obasuli komplimentima te emotikonima srca i vatre, potvrđujući da je njezin modni odabir pun pogodak. Dizajnerica je još jednom dokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih Hrvatica, a njezina sposobnost da inspirira i postavlja trendove osigurava joj istaknuto mjesto na domaćoj modnoj sceni.