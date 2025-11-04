Zagrebačka špica stala – svi su gledali u ovu brinetu u minici i visokim čizmama

Na prvoj špici mjeseca studenog, u moru sivih kaputa i predvidivih crnih outfita, jedna se mlada dama istaknula elegantnom jednostavnošću

Trendseterice znaju – boja jeseni 2025. definitivno je smeđa. No, jedna lijepa brineta na subotnjoj zagrebačkoj špici pokazala je kako ta pomalo neutralna boja može izgledati kada joj se pristupi s dozom minimalizma i profinjenosti. U svom modnom izdanju za subotnju šetnju gradom spojila je klasičnu bijelu i bogate smeđe nijanse, stvarajući savršen kontrast.

Nosila je kratku bijelu haljinu A-kroja s decentnim obrubima, komad koji odiše ženstvenošću i lakoćom U kombinaciji s baršunasto-smeđom jaknom od brušene kože cijeli outfit poprimio je sasvim novu dimenziju urbane sofisticiranosti. Ova kombinacija tonova bijele i tople smeđe podsjeća na šalicu savršenog cappuccina — meka je, ugodna i neodoljivo privlačna.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Visoke kožne čizme do koljena u tamnijoj nijansi smeđe zaokružuju look, dajući mu strukturu i dašak samouvjerenosti. One nisu samo praktičan izbor za jesen, nego i ključan stilski element koji izdužuje figuru i naglašava ženstveni kontrast s laganom tkaninom haljine.

Torba u kombinaciji bež i konjak tonova savršeno se uklapa u cijelu paletu — funkcionalna, ali dizajnerski promišljena, daje završni pečat outfitu koji bi se sasvim sigurno mogao vidjeti i na ulicama Pariza ili Milana.

Kosa puštena u prirodnim valovima, diskretna šminka i stav žene koja zna tko je i što želi — to je ono što ovaj styling čini pravom modnom izjavom, a ne samo uspješnom jesenjom odjevnom kombinacijom za subotnju špicu.