Sve nijanse smeđe: Djevojka sa špice zasjala u oversized komadima, jednim detaljem osvježila outfit

Smeđa je jednako kao i burgundi boja zavladala novim jesenskim kolekcijama, a viđamo je posvuda, od čizama do hlača, košulja i sakoa

Centar Zagreba svake je subote središte modne euforije, a zagrebačka špica bila je u znaku odvažnih i trendi outfita. Upravo jedan takav odjenula je djevojka koja je samouvjereno koračala ulicama grada. Odlučila se za prave jesenske tonove, tople smeđe nijanse.

Odabrala je elegantan dugi smeđi kaput koji je dodao notu bezvremenskog stila cjelokupnom outfitu. Ispod njega se nazirao oversized sako s dvostrukim kopčanjem koji trendseterice i dalje obožavaju, a pristaje gotovo uz svaku kombinaciju. Široke kožne hlače, također u smeđoj nijansi pravi su statement komad i idealan izbor za hladnije dane. Tamnosmeđe čizme na petu od brušene kože savršeno su se uklopile u urbanu kombinaciju.

I dok je cijela kombinacija neutralna i profinjena, jedan detalj je dao onaj wow efekt, narančasta Coach torbica s prepoznatljivim logom, razbila je monokromatski outfit. Djevojka je detaljima poput torbice i dioptrijskih naočala s popularnim okvirom cijelom outfitu dala "frajerski" štih.

