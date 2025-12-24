Stilistica Alma Premerl Zoko savjetuje što kupiti za doček Nove godine i nositi u 2026.

Vrijeme je da se pripremite za elegantno uletavanje u novi ciklus. Ideju s kime i kako ostavljam vama, a ja se danas bavim temom što kupiti za doček Nove, a da možeš nositi i poslije

Blagdani su tu, uživajte u njima u potpunosti. Ne mora biti sve savršeno, jer jednostavno ne mora.... Opustite se, prepustite! Trebat će vam još malo snage za veliko finale ove godine. Jeste li spremni za ulazak u 2026.? Rečenicu koju sve češće slušam "ma mogu na doček i u krevet s dobrim filmom na telki" ne priznajem. Vrijeme je da se pripremite za elegantno uletavanje u novi ciklus. Ideju s kime i kako ostavljam vama, a ja se danas bavim temom što kupiti za doček Nove, a da možeš nositi i poslije.

Za početak, prvog radnog dana nakon blagdana počinju sezonska sniženja, pa ako ste spojili sve radno i neradno u jedan lijepi godišnji, čim se otvore trgovine krenite u shopping. Sezonska sniženja u prvom krugu u fokus stavljaju ono što ne smije ostati ne prodano: prigodne odjevne komade posute šljokicama, majice i pulovere s božićnim ukrasima, konstrukcijska rješenja koja su najavila ovu modnu sezonu... U masi toga, s popustom, ugrabite ono u čemu ćete zablistati na dočeku nove godine, a što ćete moći iskoristiti u cijeloj 2026. Evo primjera!

Sad je vrijeme za kupovinu svečane male crne haljine! Uskladite je s građom tijela, birajući "univerzalnu" tkaninu. Upravo je tkanina ključ za nošenje klasičnog odjevnog predmeta cijele godine - od ulaska u Novu, pa sve do rođendana prijateljice, odlaska na premijeru, poslovni domjenak... Koja je to tkanina? Tanki pliš ili pamuk s velikim udjelom elastina učinit će ovaj odjevni predmet nosivim cijele godine u svim prigodama u kojima želite zablistati. Za razliku od klasične male crne haljine koju biste nosile na posao, mala crna haljina odabrana za ulazak u Novu neka ima pokoji cirkon, nešto čipke, tila uz što ćete dodati dobar nakit i učiniti da ovaj odjevni predmet uvijek izgleda drugačije.

Šljokice su simbol proslava kao što je novogodišnja noć. No, one su i odličan saveznik u stilizacijama cijele godine. Za novu godinu tako odjenite šljokičastu suknju ili hlače, investirajte u šljokičasti sako, haljinicu... Ono na što se morate fokusirati je kroj koji je u skladu s vašom građom tijela, ali i kvaliteta šljokica. Prije nego li odlučite na kupovinu pogledajte kako su šljokice sašivene na tkaninu, a cijelim dlanom prijeđite po cijeloj tkanini. Tako ćete najbolje osjetiti jesu li šljokice meke ili oštre. Ako su mekane investirajte u taj odjevni predmet, jer to znači da će odabrani komad stvoriti ugodu bez neugodnog urezivanja i trenja između kože i tkanine. Koja je moć stilizacije šljokica nakon novogodišnje noći? Prema svakom šljokičastom komadu ponašajte se kao prema odjeći napravljenoj od imitacije ili prave kože, ako želite li tkaninu ublažiti kombinirajte je s mat odjevnim predmetima (suknja sa šljokicama i klasična dolčevita), a želite li u šljokicama biti kraljica plesnog podija neke od svečanosti u 2026. odabrani odjevni predmet stavite u fokus svog total looka.

Crveno, meko, spremno za stilizacije u 2026.! Tako bi se najbolje mogla opisati crvena haljina od pletiva (klasično rješenje za doček Nove kod prijatelja) ili trendy crveni set hlača i majice koji je odlično rješenje za doček na otvorenom. Ovakvi odjevni predmeti su odlična investicija jer se upravo u njihovoj jednostavnosti krije spremnosti za modne transformacije u idućoj godini.

Dobar primjer bi bila bijela košulja ispod crvenog pulovera i više potpetice koje ćete nositi uz hlače kao način transformacije jednostavnog seta za svaki dan u kombinaciju za izlaske. Crvena jednostavna haljina uz malo zlatnog nakita i šik štikle može biti super za romantičan izlazak u dvoje tijekom Valentinova. Čini se daleko, ali nećemo se ni okrenuti i već će stići pozivnica za takav izlazak!

Stilistica Alma Premerl Zoko vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!