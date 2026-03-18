60 nijansi proljeća: Diana Viljevac vraća raskoš u garderobu kolekcijom proljeće/ljeto

Od minimalističkih modela do raskošnih večernjih silueta – kolekcija proljeće/ljeto 2026. donosi svjež pogled na eleganciju, a prepoznatljiva estetika brenda ovog se puta susreće s odvažnijim siluetama, bogatom paletom boja i detaljima koji zamjenjuju uzorke. Dolazak toplijih dana uvijek donosi i novu modnu energiju, a upravo s tom idejom dizajnerica Diana Viljevac predstavlja kolekciju proljeće/ljeto 2026. Nova sezona donosi osvježen pogled na estetiku po kojoj je brend prepoznatljiv - ženstvene siluete, promišljene detalje i eleganciju koja se prilagođava različitim prigodama.

Diana Viljevac hrvatska je dizajnerica poznata po tome da osluškuje želje i potrebe svojih klijentica. Upravo zato većina modela iz njezinih kolekcija može se izrađivati po mjeri, dok su mnogi dostupni i odmah u konfekcijskim veličinama. Posebnost brenda Diana Viljevac oduvijek je bila i mogućnost izrade modela po mjeri, kao i prilagodba boje ili detalja prema želji klijentice. Dizajnerica nove omiljene kolekcije u Hrvatskoj potvrđuje da je upravo ta fleksibilnost ono što je izdvaja od drugih brendova jer omogućuje da svaka haljina pronađe svoju idealnu verziju: "Nijedna haljina nije potpuna dok je ne nosi žena koja joj udahne život. Upravo zato volim proces u kojem naše klijentice sudjeluju u stvaranju svog modela. Uz preporuku našeg stručnog tima svaka žena može pronaći verziju haljine koja najbolje naglašava njezinu osobnost." Nakon monokromatskih modela iz prošle sezone, ova kolekcija vraća bogatu paletu od čak 60 različitih boja, čime svaka haljina dobiva dodatnu dimenziju personalizacije.

Model: Tonka

Make up: Simona Antonović

Frizura: Lidija Štokić