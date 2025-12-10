Uredsko darivanje: Alma savjetuje kako preživjeti darivanje šefa ili kolegice s kojom ne razgovaraš

U rubrici "Kao žena ženi" modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Počelo je vrijeme darivanja, a svake godine javlja se isti problem - što pokloniti određenim osobama? Ako si pomislila da nema takvih situacija u kojima ne znaš što pokloniti, evo podsjetnika. Još malo pa će se netko u uredu sjetiti da bi bilo baš dobro da ove godine izvlačite papiriće s imenima i igrate igru "Tajni Djed Božićnjak", odnosno, "Secret Santa". Na prvi pogled, nije loša ideja, ali... Dok širom otvorenih očiju promatraš ekipu koja vas okružuje i razmišljaš samo o tome da ne želiš izvući ime šefa ili kolegice s kojom si u laganom neslaganju cijele godine, događa se baš to. U rukama držiš ime (strogog) šefa...

Dakle - vladaj situacijom, ne pokazuj slabost, ne komentiraj da je baš to ono što nisi htjela. Sve se događa s nekim razlogom pa i to da ćeš u zadanom budžetu (koji se najčešće odredi u ovakvim situacijama) riješiti zadatak. Uz malo moje, kao žena ženi, pomoći!

Nikola Zoko

Što moraš znati prije svega? Kao u svemu, tako i prilikom darivanja potrebno je poštovati mala pravila bontona. Nije svejedno darujemo li osobu koju volimo, roditelje, djecu ili poslovne partnere, kolege s posla ili osobe koje su nam došle u život ove godine i kojima bismo kroz sitnicu željeli pokazati zahvalnost. O darovima za najmilije nećemo - mislim da su ideje i inspiracija uvijek prisutne, danas se fokusiramo na darivanje onih koji nam nisu toliko bliski, a kojima je po bontonu prikladno darovati. Ili možda i ne - ali i to iz nekog razloga želimo.

Vratimo se na onog strogog šefa s početka priče. To što je strog i pravedan, ne znači da nije samo čovjek kojem upravo darom možeš izmamiti osmijeh na lice. Čim se uključio u zajedničko darivanje dokazuje da se ne želi izdvojiti od tima. Budžet koji je definiran prilikom ove 'igre' dokazuje da ste svi ravnopravni pa upravo s tim razmišljanjem kreni u osmišljanje darova.

Što je po bontonu prikladno darovati?

Iskustvo koje se odnosi na glazbu, umjetnost, film - za šefa koji svaki ponedjeljak prije kolegija priča kako je vikend proveo gledajući dobar film, bio na koncertu... Takav razgovor otkriva njegov stil, pa lijep božićni poklon mogu biti dvije karte za novu kazališnu predstavu, kino, karte za koncert. Knjiga (koja nije praktični vodič kako se riješiti stresa ili svladati rad u timu) za knjigoljupce, vino za vinoljupce, kreativna kuharica za gastronome, ulaznice za neki od muzeja u okolici za ljubitelje putovanja je isto dobar izbor i ono što će pokazati da si fokusirana na ured, čak i kad se vode ležerni razgovori. Dobar šef će te cijeniti!

Kad je riječ o ljudima s kojima nisi prisna i ne veže vas dugogodišnje prijateljstvo, nikako ne kupuj odjeću ili modne detalje.U ovom slučaju ne dolazi u obzir niti kravata koja se po bontonu može darovati korporativno, ali ne u muško-ženskom odnosu. A kako riješiti dar za spomenutu kolegicu iz ureda s kojom nisi bliska? Držite se istog smjera darivanja univerzalnih darova uz savjet više - otopi led između vas dodajući malo humora svom daru: šalica za kavu s kreativnom porukom ili ruž za usne koji ne ostavlja trag na šalici samo su jedan primjer kako daru dati osobni pečat.

Nikola Zoko

Druga kategorija darova je ono što se ne očekuje od vas, ali vi želite darovati. Najbolja teta u vrtiću, učiteljica zbog koje vaš klinac obožava školu, vaša frizerka 'sa zlatnim rukama' samo su neki primjeri. Sve su to osobe kojima želite na poseban način zahvaliti na godini koja prolazi. Za razliku od ekipe s kojom vas veže samo posao, s ovom kategorijom ljudi vas veže i privatno i poslovno pa darivanje može biti kreativnije. Iskustva (mini izlet, ulaznice, večera za dvoje) su uvijek dobar izbor, ali i ženama koje dobro poznajete i s kojima vas veže dugogodišnje prijateljstvo, bez obzira što vam nisu BFF, možete darovati neki odjevni predmet, lijepe naušnice...

I za kraj - primjeri su dani, a evo i pravila kojih se trebate pridržavati prilikom darivanja - bilo koga!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pravila za darivanje

Ne pretjeruj s veličinama darova, posebno onima koji ne mogu vratiti istom mjerom. Iako je neki dar poseban i znaš da će veseliti tebi dragu osobu, pazi da upravo ta veličina ne stvori nelagodu umjesto veselja.

Osobne predmete - komad odjeće, nakit, modne detalje daruj samo jako bliskim osobama.

Pazi da darom ne preneseš krivu poruku. Što misliš, kako će se osjećati tvoja šogorica, nespretnica u kuhinji, ako joj 'pod bor' staviš novi set posuđa?

Djeci pokušaj uvijek darovati dar, ne daruj im za Božić novac. Možda bi bilo tako najlakše, ali je li to poruka blagdana?

Svima daruj, čak i onima koji govore - meni ne treba ništa, važno je da smo zajedno. Šuškanje papira i iščekivanje sadržaja u kutijama jedan je od načina za aktiviranje hormona sreće. A što nam više treba tijekom blagdana osim sreće!

Iduće srijede u 'Kao žena ženi' Alma savjetuje što kupiti za Božić i Novu godinu, a da se može nositi cijele sezone!

Nikola Zoko

Stilistica Alma Premerl Zoko vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!