Što kad stigne pozivnica s (ne)jasno definiranim pravilima odijevanja? Zablistaj uz Almine savjete

Stigla ti je pozivnica za vjenčanje koje je sve samo ne tradicionalno? Uskoro se približava proslava okruglog rođendana tvog prijatelja s lokacijom koja ti je potpuno nepoznata? Ideš na proslavu godišnjice braka koja će biti dnevni event u prirodi? Prvi dojam - savršenstvo, party je na vidiku! No, kad prvo oduševljenje splasne, počneš analizirati sadržaj pozivnice. Postoji li naputak kako se odjenuti?

Upravo ovo pitanje stvara probleme svakoj ženi! Jer, znaš kako je, mi se brinemo o tome što ćemo same odjenuti, ali i kako će se stilu prilagoditi naša druga polovica, možda i djeca koja su pozvana na svečanost, a eto, ona jasno znaju što žele, a što ne žele odjenuti. Zvuči li ti to poznato? Ako je odgovor da, čitaj dalje!

Prvi korak - definiraj vrstu događaja

Kako bi zavladala situacijom i zablistala u bilo kojoj prigodi za koju je stigla pozivnica, nauči ovo: eventi se dijele na dnevne i večernje, na one u zatvorenim prostorima i u prirodi, formalne i neformalne. Kad stigne pozivnica, kako bi lakše osmislila svoj outfit, definiraj o kakvom je događaju riječ. Tako ćeš bez grižnje savjesti na dnevno vjenčanje na golf terenu obuti ugodne tenisice i ogrnuti se konkretnim kaputom, prezuti se u čizme na ulazu u luksuzni hotel, a u dvoranu u kojoj je svečana svadbena večera ušetati u laganim sandalama, iako vani pada snijeg. Isto tako, za neformalne proslave na vikendici ili u planinarskom domu, odjenut ćeš traperice i sportsku majicu, dok ćeš, ma koliko voljela casual stil, na proslavu okruglog rođendana svoje prijateljice u finom restoranu odjenuti haljinu i cipele s višom potpeticom.

Jesu li ovo jedina pravila kojih se morate pridržavati? Naravno da ne!

Pozivnica koja ti je stigla otkriva mnogo više od datuma i lokacije održavanja određene svečanosti. Naime, sama prigoda ima svoj stil, kao i mjesto na kojem se slavi; stil nosi i onaj tko vam je pozivnicu poslao, a svi uzvanici, ovisno o tome u kojem ste odnosu sa slavljenicima, podliježu određenim pravilima bontona odijevanja.

Evo savjeta kojih se trebaš pridržavati.

Proslava rođendan

Ako ti je stigla pozivnica na rođendanski party na kojem se ne slavi okrugli rođendan, pogledaj gdje je slavlje. U skladu s prostorom odjeni se kao da ideš u večernji izlazak. Ravna obuća, ugodna, slojevita odjeća (posebno volite li plesati) i modni detalji koji naglašavaju tvoju osobnost dobar su izbor.

Suprotno tome, za okrugle rođendane i velike svečanosti (proslava godišnjica braka, proslava primanja sakramenata) dobro promotri mjesto i stil proslave. Na nekim pozivnicama može biti naznačen dress code (što olakšava stiliziranje), a o stilu ti može otkriti puno i mjesto na kojem će se proslava održati. Evo primjera: proslava 50. rođendana, primjerice, u nekadašnjem disco klubu, može biti tematska. Ako je naznačeno na pozivnici za proslavu 50. rođendana "Studio 50", riječ je o stilu koji se njegovao na plesnom podiju kultnog kluba. U tom slučaju odjeni šljokice, prozirno, okiti se konkretnim nakitom, a ako ti frizura nije uspjela, uvijek možeš kosu prekriti perikom.

Suprotno tome, može ti se u rukama naći rođendanska pozivnica za slavlje u restoranu bez naznačenih smjernica za odijevanje. U tom slučaju prilikom potvrde svog dolaska pitaj slavljenika postoji li neki dress code. Ako je odgovor ne, odjeni se onako kako bi se u skladu s bontonom odjenula za to mjesto da ne dolaziš na rođendan.

Kako se odjenuti za vjenčanje?

Kad definiraš stil za vjenčanje, pazi na bonton odijevanja. Saznaj postoji li tema vjenčanja, pogledaj je li naznačen dress code... Ako su ti ove informacije poznate - već si korak dalje prema savršenom total looku. No, ako vam na pozivnici uz dress code piše: "be unique", "shine like a star" ili slično, kako ne bi pogriješila, prilikom potvrde dolaska traži odgovore na sva pitanja.

Uži članovi obitelji moraju poštovati stil odijevanja mladenaca. Roditelji, braća, sestre, bake, djedovi, po bontonu, u klasičnim vjenčanjima odijevaju klasiku, dok u neobičnim vjenčanjima podržavaju spomenuti stil mladenaca. Evo primjera: tradicionalno je vjenčanje, mladenka blista u klasičnoj bijeloj haljini, mladoženja je u klasičnom tamnom odijelu. Bliske žene mladenki će u skladu s tim odjenuti klasičan model haljine, dok će muškarci odjenuti odijela. Za velika, ali opuštena vjenčanja na kojima se njeguje određena tema, ili se usklađuje s mjestom na kojem se slave prvi sati braka zaljubljenog para, pratite stil mladenaca bez pogovora. Primjerice, slavlje je na kaubojskom imanju i mladenci odijevaju elemente klasičnog vjenčanja (bijela haljina i odijelo) dodajući modne detalje stila koji su izabrali (kaubojske čizme uz haljinu, kariranu košulju i prsluk ispod sakoa). Ma koliko ti se stil (ne)sviđa, na tebi je da ga prihvatiš i ubaciš u vlastiti total look.

