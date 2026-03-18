Projekt Mirjane Mikulec: Stan koji je godinama bio neuseljiv pretvoren je u moderan dom

Stan na 13. katu novozagrebačkog nebodera, s otvorenim pogledom na Zagreb i Medvednicu, donedavno je bio potpuno zapušten prostor koji nije bio useljiv. Danas je pretvoren u moderan i funkcionalan dom u kojem svaki kvadrat ima svoju svrhu – od otvorene dnevne zone do malog walk-in ormara i radnog kutka smještenog na nekadašnjem zatvorenom balkonu.

Mirjana Mikulec interijeri

Mirjana Mikulec interijeri

Mirjana Mikulec interijeri

Ovu zanimljivu transformaciju, koja pokazuje koliko promišljeno projektiranje može promijeniti način života u stanu, predstavlja dizajnerica interijera Mirjana Mikulec. Projekt je trajao gotovo godinu dana i realiziran je unutar budžeta od 100.000 eura, a gledatelji će ga moći vidjeti kao jedan od specijala u 29. sezoni InDizajna koja počinje 22. ožujka na RTL-u, a koja donosi niz novih ideja, inspiracija i korisnih savjeta za uređenje doma.

Mirjana Mikulec interijeri

Mirjana Mikulec interijeri

Mirjana Mikulec interijeri

Mirjana Mikulec interijeri

Mirjana Mikulec interijeri

Poseban naglasak nove sezone stavljen je na humanitarne projekte. Tijekom sezone ekipa emisije će pomoći potrebitim obiteljima i udrugama koje pružaju smještaj oboljelima i njihovim obiteljima za vrijeme liječenja u Zagrebu. Tako će obitelj sa šestero djece napokon riješiti problem sobe za dva najstarija sina, od kojih jedan ove godine kreće u školu. Udruga fra Mladen Hrkač, koja pruža smještaj oboljelim građanima koji u Zagreb dolaze na liječenje, dobila je u donaciju stan, a tim emisije pomogao je u opremanju njegova dnevnog boravka.

Nova sezona donosi i zanimljive teme iz svijeta nekretnina. Stručnjaci gledateljima objašnjavaju što odabrati – prizemlje ili potkrovlje, na što trebaju obratiti pozornost najmoprimci, a na što najmodavci te zašto je zagrebački kvart Sveta Klara trenutačno jedan od najpoželjnijih za život.

Novost ove sezone je i InDizajn aplikacija – korisna i zabavna platforma koja donosi bezbroj ideja i inspiracije za uređenje vlastitog doma. Aplikacija će vam omogućiti, nakon što fotografirate prostoriju, istraživanje različitih stilova, kombiniranje rješenja i pronalazak ideja koje mogu pomoći u stvaranju vlastitog idealnog interijera. Aplikacija InDizajn dostupna je za preuzimanje na iOS i Android platformama.

Vesign

Vesign

Vesign

Vesign