Projekt Mirjane Mikulec: Stan koji je godinama bio neuseljiv pretvoren je u moderan dom
Stan na 13. katu novozagrebačkog nebodera, s otvorenim pogledom na Zagreb i Medvednicu, donedavno je bio potpuno zapušten prostor koji nije bio useljiv. Danas je pretvoren u moderan i funkcionalan dom u kojem svaki kvadrat ima svoju svrhu – od otvorene dnevne zone do malog walk-in ormara i radnog kutka smještenog na nekadašnjem zatvorenom balkonu.
Ovu zanimljivu transformaciju, koja pokazuje koliko promišljeno projektiranje može promijeniti način života u stanu, predstavlja dizajnerica interijera Mirjana Mikulec. Projekt je trajao gotovo godinu dana i realiziran je unutar budžeta od 100.000 eura, a gledatelji će ga moći vidjeti kao jedan od specijala u 29. sezoni InDizajna koja počinje 22. ožujka na RTL-u, a koja donosi niz novih ideja, inspiracija i korisnih savjeta za uređenje doma.
Poseban naglasak nove sezone stavljen je na humanitarne projekte. Tijekom sezone ekipa emisije će pomoći potrebitim obiteljima i udrugama koje pružaju smještaj oboljelima i njihovim obiteljima za vrijeme liječenja u Zagrebu. Tako će obitelj sa šestero djece napokon riješiti problem sobe za dva najstarija sina, od kojih jedan ove godine kreće u školu. Udruga fra Mladen Hrkač, koja pruža smještaj oboljelim građanima koji u Zagreb dolaze na liječenje, dobila je u donaciju stan, a tim emisije pomogao je u opremanju njegova dnevnog boravka.
Nova sezona donosi i zanimljive teme iz svijeta nekretnina. Stručnjaci gledateljima objašnjavaju što odabrati – prizemlje ili potkrovlje, na što trebaju obratiti pozornost najmoprimci, a na što najmodavci te zašto je zagrebački kvart Sveta Klara trenutačno jedan od najpoželjnijih za život.
Novost ove sezone je i InDizajn aplikacija – korisna i zabavna platforma koja donosi bezbroj ideja i inspiracije za uređenje vlastitog doma. Aplikacija će vam omogućiti, nakon što fotografirate prostoriju, istraživanje različitih stilova, kombiniranje rješenja i pronalazak ideja koje mogu pomoći u stvaranju vlastitog idealnog interijera. Aplikacija InDizajn dostupna je za preuzimanje na iOS i Android platformama.