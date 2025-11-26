Što darovati - novac ili kreativnost? Stilistica Alma ima odgovor

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Prije nego li odgovorite nonšalantno - ma lakše mi je dati novac, danas pročitajte moje savjete i razmislite želite li da vas oni kojima ste darovali novac pamte po načinu na kojeg ste ih darovali, sadržaju dara ili po tome da ste im dali neku kuvertu i to je to. Ako nema neke "matematičarke" u obitelji koja će zapisati "koliko vam je tko dao" vrlo brzo ćete zaboraviti ono što ste dobili na dar. A to ne želi baš nitko od nas, zar ne?!

Nikola Zoko

Evo kojih se savjeta pridržavati!

Darivanje je prilika da pokažete svoju ljubav i pripadnost, pažnju, ali i potvrdu slavlja na kojeg ste pozvani. Nije svejedno darujte li člana obitelji ili prijatelje, darujete li mladence ili one koji slave godišnjicu braka, a s kojima ste svih ovih godina zajedno putovali, smijali se, slavili neke godišnjice koje nisu nužno bile okrugle. Isto tako nije svejedno idete li na neki "obični" rođendan ili se slavi neki okrugli broj poput 40 ili 50? Različite prigode za darivanje moraju biti u skladu s bontonom. Kako ne biste pogriješile, evo na što paziti.

Shutterstock

Što darovati za rođendan?

Darovi za rođendane moraju biti u skladu s osobnošću slavljenika. Poznajete li dobro osobu s kojom ćete proslaviti rođendan darujte joj ono za što znate da želi - knjiga, komad odjeće, modni detalj. Ako ste jako bliski možete nazvati prije kupovine i pitati je li uredu ono što ste odabrali. Bolje je kupiti ono što će biti u funkciji i po čemu će vas osoba koju ste darovali spominjati. (frendica mi je kupila najbolju torbu ikad, brat mi je za rođendan kupio tenisice koje sam htjela...).

Želite li izbjeći preintimni dar nekome koga ne poznajete dugo, ali imate osjećaj da se poznajete '100 godina' fokusirajte se na darivanje iskustva/doživljaja. Vinska radionica za početnike, mala škola kuhanja, jednodnevni izlet na destinaciju o kojoj ste pričali su odlični darovi. Ovakve poklone možete darovati i kao skupni dar (nekoliko kolegica s posla). Novac u kuverti je isto jedan od načina darivanja. Ovisno o tome kome darujete i je li rođendan okrugli ili ne novac možete staviti sami u kuvertu ili se udružiti s društvom potičući tako da se ispune želje slavljenice ('skuplja' novac za novi bicikl...). Udružujemo li se s ostalima pazite da svi poštuju pravilo stavljanja jednakog iznosa u kuvertu.

Shutterstock

Što darovati mladencima?

Darivanje mladenaca je sve češće zapravo darivanje novca. Ok, možda je mladencima novac u tom trenutku najpotrebniji, ali pokušajte ostaviti trag. Idete li na vjenčanje bliskom članu obitelji darujte ono što će mladenci nužno kupiti u prvim danima braka. Neka baka kupi perilicu suđa, ujna željeni set tanjura, stric plati fotografa vjenčanja (kao iznenađenje), kumovi se mogu udružiti i zajednički platiti željeno bračno putovanje na željenu destinaciju. Najbliži članovi obitelji i kumovi zapravo znaju što mladenci trebaju i žele, pa umjesto klasičnog novca darujte ono što je na listi željenog što bi se ionako realiziralo od dobivenog sadržaja kuverti.

Tako ostavljate željeni trag što je zapravo odličan stvaranja uspomena. Ako mladenci spadaju u kategoriju "ma oni imaju sve" - darivanje novca je najbolja opcija. Novac uvijek možete staviti uz čestitku (svakako se potpišite), ali i darovati novac na drugačiji način. Znate li da novčanice možete pokloniti u neobičnoj kasici (za "crne" dane), od papirnih novčanica napraviti košuljice te ih objesiti u ručno napravljen papirnati ormar, novčanicama možete presvući slatkiše u bombonijeri... I na kraju, kad je o novcu riječ evo i vječnog pitanja 'koliko staviti u kuvertu'? Drage žene, na ovo pitanje nema konkretnog odgovora, darovat ćete uvijek u skladu s mogućnosti, poštujući samo jedno pravilo - kad idete na vjenčanje prijateljima primjerice pokušajte saznati koliko je "cijena stolca". To će vam biti orijentir za određivanje novčanog iznosa koji će se naći u vašoj čestitki.

Shutterstock

Što darovati djeci?

Iako se i klinci sve češće usmjeravaju prema novcu, ja bih to uvijek, ako je moguće, izbjegla. Nekako mi se ne sviđa slušati o iznosima koji su "skupljeni" nakon rođendana ili nekih prigoda, posebno iz usta djece koja nisu tinejdžeri. Niti imaju osjećaj koliko novaca posjeduju, niti s hrpom uživaju. Zato idete li na dječji rođendan, a dio ste obitelji ili kuma tom djetetu darujte ono što dijete želi. Uvijek možete pitati mališana ili roditelje, što je na popisu želja, pa u skladu s time kupiti ili organizirati malo iznenađenje.

Djeci treba ispuniti želje, darovati im iskustva (tečaj, mini putovanje) ili ono nešto što žele jako dugo, a što zbog X razloga nisu dobili. Moje je kumče, primjerice, dugo željelo frižider za šminku. Bila je to iskrena želja koju bi roditelji ispunili da je frižiderića bilo za kupiti u našim drogerijama. Ja sam to znala, naručila svojoj mezimici i darovala joj ga za Božić. Ja nikad neću zaboraviti njezinu reakciju. Nakon što je otvorila poklon, suze su krenule, a ona nije skidala osmijeh s lica. Bile su to sve njezine emocije na jednom mjestu koje su, sigurna sam ostavile trag u našem odnosu. Mogla sam joj tada dati i 30 eura za taj poklon uz rečenicu da ga naruči i čeka on line - no to ne bi bio isti doživljaj.

Stilistica Alma Premerl Zoko vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!