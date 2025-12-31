Pozivnica u zadnji tren: Alma savjetuje kako zablistati s onim što već imaš u ormaru

Često i sama suočena s činjenicom da mi se puno puta promijenio plan ulaska u novu godiunu, kao žena ženi dajem konkretne savjete kako danas sačuvati mir, a rješenja za glam look na kraju godine pronaći u onome što se već nalazi u vašem ormaru!

Planovi za ulazak u 2026. bili su potpuno drugačiji od onoga što se upravo dogodilo; dok ste motale zadnju sarmicu i opušteno uživale u neradnom danu, stigao je poziv koji se ne može odbiti. Prijatelji su dobili dvije ulaznice više za doček Nove u nekom od popularnih restorana, oslobodila su se mjesta za vikend iz snova za čijoj ste bili listi čekanja. Dakle, scenarij da ćete Silvestrovo provesti uz neki od filmova uživajući u klopi i zagrljajima onih koje volite, pada u vodu. Vrijeme je za glamurozan ulazak u 2026!

Potvrda dočeka Nove u scenariju kojeg niste planirale, već nakon nekoliko trenutaka postaje baza za sve one naše tipične ženske misli - što ću obući, pa ništa nisam kupila za ovu prigodu?! Kako napraviti frizuru kad sam otkazala termin kod svoje frizerke?! Imam li uopće nešto šljokičaste šminke za glam look? Drage moje žene, stanite na loptu! I sama suočena s činjenicom da mi se X puta promijenio plan ulaska u 2026., kao žena ženi dajem konkretne savjete kako danas sačuvati mir, a rješenja za glam look na krakju godine pronaći u onome što se već nalazi u vašem ormaru!

Profimedia

Za početak pronađite total look! Ovisno o mjestu dočeka Nove krenite s osmišljavanjem total looka. Otvorite ormar i krenite s isprobavanjem onoga što posjedujete, a što ste ove godine nosile u nekim drugim prigodama. Dobra kožna minica u kombinaciji sa šljokičastim topićem i svečanim sakoom može biti odličan total look za doček u restoranu. Dodajte još malo nakita, dobre štikle i vi ste spremne. Na isti način možete kombinirati i kožne hlače i majicu otvorenih leđa u kojoj ste ispratile ljeto 2025., pencil suknju i crop top koji će provirivati ispod velikog vunenog šala kojeg ćete uskladiti sa siluetom dominantnim brošem. Imate li čipkastu haljinicu koju ste odjenule ove godine samo jednom, za vjenčanje dragih prijatelja, evo prilike da je odjenete i u najveselijoj noći. Začinite je konkretnim komadima nakita i tipičnim novogodišnjim ukrasima poput lamea.

Zara

Doček Nove s reprizom znači da u svom ormaru morate pronaći dva total looka: glavni za doček, a drugi za reprizu. I sada se fokusirajte na temeljne odjevne predmete koji vam odlično stoje te ih upotpunite dobrim komadima koje ste nosili ove godine.

Zara

Minica u kombinaciji s crvenom bluzom, haljinica sa šljokicama u kojoj ste bile na Ultri 2025. koju ćete upotpuniti predimenzioniranim sakoom. Prilikom kombiniranja dva total looka za doček možete slijediti jedan stil pa ga raščlaniti na dva načina ili s onim što imate u ormaru krenuti u igru s dva različita modna stila. Što god odaberete znajte da je važno da odjeća prati vašu siluetu te da stil odgovara bontonu mjesta na kojem ćete ući u 2026. godinu.

Mango

Savjet više! Ne stignete kod frizerke, ne brinite! Operite kosu i krenite sa stiliziranjem same. Ili se prepustite malim ženama vaše obitelji koje su itekako, na društvenim mrežama, vješto svladale sve tips and tricks kako napraviti lijepu frizuru. Kći vam, ako je mala šminkerica, može napraviti bolju frizuru od frizerke (neka mi nitko ne zamjeri). Na isti način možete zaviriti i u njezinu ladicu sa šminkom te posuditi od nje tuš, nešto šljokica, prepustiti se tome da zalijepite i umjetne trepavice.

Zara

I tako korak po korak, s IT modnim komadima iz ormara 2025. kreirale ste top rješenja za ulazak u 2026. godinu. Uz to, pružile ste šansu svojim malim princezama da vam pokažu što su naučile prateći TikTok (na kojeg ste se ljutile). Na ulasku u 2026. zagrlite sve koje volite, veselite se, nazdravite pjenušcem! Neka vam je 2026. najbolja do sada! A već iduće srijede, vraćamo se u siječanjski ritam, kao žena ženi vam otkrivam što kupiti na prvom krugu sezonskog sniženja!

Zara

Stilistica Alma Premerl Zoko vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Nikola Zoko

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!