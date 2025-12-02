Stigla je nova eNVy room Bridal kolekcija za 2026. — najveća i najraznolikija do sada

Bridal kolekcija eNVy rooma za 2026. godinu otvara novo poglavlje u radu brenda koji je danas jedno od ključnih imena domaće bridal mode. Ne zato što se oslanja na efektne geste, nego zato što godinama gradi prepoznatljiv jezik vjenčanica. U ovoj kolekciji nema potrebe za jednim dominantnim smjerom. Modeli se prirodno nadovezuju jedan na drugi, stvarajući cjelinu u kojoj različiti pristupi i različite estetike koegzistiraju bez suprotnosti. Kolekcija obuhvaća širok raspon izraza — od jednostavnijih, čistih formi do bogatijih tekstura, od jasno oblikovanih krojeva do fluidnijih, mekših modela — uvijek s istim osjećajem mjere i elegancije karakterističnim za brend. Materijali su birani promišljeno: čipka, reljefni žakard, til, glatke mat površine i ručno oblikovani dekorativni akcenti korišteni su tako da naglase liniju, oblikuju volumen ili unesu lakoću ondje gdje je ona potrebna. Upravo u toj promišljenosti vidi se jasan dizajnerski rukopis eNVy rooma — posvećenost preciznosti i skladnom odnosu između konstrukcije i materijala. Detalji pritom otkrivaju bogatstvo izrade koje svakom modelu daje dodatnu dubinu.

"Ove godine željeli smo stvoriti kolekciju koja u sebi nosi širi raspon izraza, ali i dalje ostaje vjerna našem rukopisu. Kada radimo vjenčanice, ne polazimo od onoga što je trenutno popularno, nego od osjećaja mjere, od načina na koji se konstrukcija i materijal mogu susresti u jednom mirnom, skladnom obliku. Željeli smo da svaka mladenka osjeti da se u ovoj kolekciji može pronaći — bilo kroz jednostavniju liniju, bogatiju teksturu ili jasnije definiran model. Različite estetike ne vidimo kao suprotnosti, nego kao mogućnosti koje prirodno koegzistiraju kada su oblikovane s istom pažnjom."