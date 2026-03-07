Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone

Midi haljine i ove sezone potvrđuju svoj status neizostavnog komada proljetne garderobe. U high street kolekcijama nalazimo raznolike modele koji spajaju udobnost i stil - bez obzira radi li se o svakodnevnoj šetnji gradom ili važnijoj prigodi, pravi model može podići svaki outfit

Midi haljine već su godinama neprikosnoveni favorit proljetne garderobe, a s dolaskom toplijih dana ponovno postaju zvijezda svakodnevnih i svečanijih kombinacija. Lagane, ženstvene i iznimno prilagodljive, svake sezone iznova pronalaze svoje mjesto u kolekcijama modnih brendova u osvježenim siluetama i bojama. Ovog proljeća trendovi su posebno raznoliki, što znači da midi haljinu možeš nositi u gotovo svim prilikama – od posla i kave u gradu do svečanijih događanja i večernjih izlazaka.

Raznolikost krojeva jedan je od najvećih aduta aktualne ponude. U trendu su lepršavi modeli s naglašenim strukom, slip haljine inspirirane donjim rubljem, ali i romantične verzije s volanima ili drapiranim detaljima. Cvjetni uzorci, pastelne nijanse i neutralne boje izmjenjuju se s upečatljivim printovima, dok materijali poput pamuka, viskoze i satena osiguravaju udobnost i lakoću nošenja. Midi haljine ove sezone uspješno spajaju praktičnost i estetiku, pa se jednako dobro uklapaju uz tenisice, sandale ili elegantne cipele s potpeticom. Posebnu pažnju privlače modeli koji naglašavaju siluetu, ali i oni opuštenijeg kroja koji nude dozu ležernog šarma.

Mango

Midi haljina ove sezone nije rezervirana samo za jednu priliku ili stil. Može biti romantična, minimalistička, poslovna ili razigrana, ovisno o kroju i načinu stiliziranja. Upravo ta svestranost čini je ključnim komadom proljetne garderobe i savršenim izborom za sve koji žele izgledati chic bez puno razmišljanja.

Proljetna sezona donosi bogatu i inspirativnu ponudu midi haljina koje se lako uklapaju u svakodnevni ritam, ali i u posebne trenutke. Trendovi su raznoliki, modeli prilagodljivi, a stilovi bezvremenski. Na kraju, donosimo najljepše modele iz novih kolekcija high street brendova koje vrijedi dodati u svoju proljetnu garderobu.

COS - 129 €

COS - 129 €

COS - 79 €

COS - 89 €

H&M - 49,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 45,95 €