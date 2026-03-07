403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
ZA SVAKI STIL I PRILIKU

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone

Žena.hr
7. ožujka 2026.
Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Zara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Midi haljine i ove sezone potvrđuju svoj status neizostavnog komada proljetne garderobe. U high street kolekcijama nalazimo raznolike modele koji spajaju udobnost i stil - bez obzira radi li se o svakodnevnoj šetnji gradom ili važnijoj prigodi, pravi model može podići svaki outfit

Midi haljine već su godinama neprikosnoveni favorit proljetne garderobe, a s dolaskom toplijih dana ponovno postaju zvijezda svakodnevnih i svečanijih kombinacija. Lagane, ženstvene i iznimno prilagodljive, svake sezone iznova pronalaze svoje mjesto u kolekcijama modnih brendova u osvježenim siluetama i bojama. Ovog proljeća trendovi su posebno raznoliki, što znači da midi haljinu možeš nositi u gotovo svim prilikama – od posla i kave u gradu do svečanijih događanja i večernjih izlazaka.

Raznolikost krojeva jedan je od najvećih aduta aktualne ponude. U trendu su lepršavi modeli s naglašenim strukom, slip haljine inspirirane donjim rubljem, ali i romantične verzije s volanima ili drapiranim detaljima. Cvjetni uzorci, pastelne nijanse i neutralne boje izmjenjuju se s upečatljivim printovima, dok materijali poput pamuka, viskoze i satena osiguravaju udobnost i lakoću nošenja. Midi haljine ove sezone uspješno spajaju praktičnost i estetiku, pa se jednako dobro uklapaju uz tenisice, sandale ili elegantne cipele s potpeticom. Posebnu pažnju privlače modeli koji naglašavaju siluetu, ali i oni opuštenijeg kroja koji nude dozu ležernog šarma. 

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Mango

Midi haljina ove sezone nije rezervirana samo za jednu priliku ili stil. Može biti romantična, minimalistička, poslovna ili razigrana, ovisno o kroju i načinu stiliziranja. Upravo ta svestranost čini je ključnim komadom proljetne garderobe i savršenim izborom za sve koji žele izgledati chic bez puno razmišljanja.

Proljetna sezona donosi bogatu i inspirativnu ponudu midi haljina koje se lako uklapaju u svakodnevni ritam, ali i u posebne trenutke. Trendovi su raznoliki, modeli prilagodljivi, a stilovi bezvremenski. Na kraju, donosimo najljepše modele iz novih kolekcija high street brendova koje vrijedi dodati u svoju proljetnu garderobu.

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
COS - 129 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
COS - 129 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
COS - 79 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
COS - 89 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
H&M - 49,99 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
H&M - 24,99 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
H&M - 34,99 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Mango - 45,99 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Mango - 59,99 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Mango - 29,99 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Mango - 49,99 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Zara - 29,95 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Zara - 39,95 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Zara - 49,95 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Zara - 45,95 €

Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone
Zara - 39,95 €

Pročitajte još o:
Midi HaljineProljetne KombinacijeModni Trendovi Za ProljećeHigh Street Ponuda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI STIL I PRILIKU
Od kave u gradu do posebnih prilika: Najljepše midi haljine koje nosimo ove sezone