Hrvatice koje su mijenjale povijest: Od Katarine Zrinske do Janice Kostelić

Od renesansne pjesnikinje Cvijete Zuzorić do suvremenih znanstvenica i sportskih ikona, brojne su žene svojim radom obogatile hrvatsko društvo. Njihova ostavština nije samo dio prošlosti; ona je podsjetnik na važnost ustrajnosti, znanja i borbe za ravnopravnost, te putokaz novim generacijama koje nastavljaju mijenjati svijet

Međunarodni dan žena, koji obilježavamo 8. ožujka, prilika je da se prisjetimo dugog puta prema ravnopravnosti, ali i da odamo počast iznimnim ženama koje su svojim djelovanjem ostavile neizbrisiv trag u hrvatskoj povijesti. Iako su se često borile s društvenim normama i predrasudama, ove su znanstvenice, umjetnice, političarke i aktivistice svojim radom, hrabrošću i vizijom oblikovale društvo u kojem danas živimo. Njihove priče svjedoče o snazi i ustrajnosti te služe kao trajna inspiracija.

Renesansna muza i pjesnikinja

Daleko u prošlost seže priča o Cvijeti Zuzorić (oko 1552. – 1648.), jednoj od najslavnijih žena dubrovačke renesanse. Iako nijedno njezino djelo nije sačuvano, ova pjesnikinja i plemkinja ostala je upamćena kao muza i intelektualka čiji je dom bio središte kulturnog života. U svom je salonu okupljala najveće umjetnike i filozofe svoga doba, a njezinoj su se ljepoti i duhu divili te joj djela posvećivali velikani poput talijanskog pjesnika Torquata Tassa i Dinka Zlatarića. Cvijeta Zuzorić postala je simbolom obrazovane i utjecajne renesansne žene koja je pomicala granice onoga što se smatralo prikladnim za njezin spol.

Rodoljublje i otpor u stihovima i djelima

Stoljećima prije modernih pokreta za ravnopravnost, svojim je djelovanjem scenu obilježila Katarina Zrinski (1625. – 1673.). Ova plemkinja, rođena Frankopan, bila je jedna od najobrazovanijih žena svoga doba, pjesnikinja i mecena, ali i ključna politička figura. Smatra se autoricom molitvenika "Putni tovaruš", djela iznimne važnosti za hrvatsku baroknu književnost. Aktivno je sudjelovala u Zrinsko-frankopanskoj uroti protiv habsburškog apsolutizma, vodeći diplomatske misije i pokazujući iznimnu hrabrost. Nakon sloma urote i pogubljenja supruga Petra Zrinskog i brata Frana Krste Frankopana, Katarina je zatočena te umire u samostanu. Njezin tragičan život i nepokolebljivo rodoljublje učinili su je simbolom žrtve za domovinu.

Pionirke pisane riječi i aktivizma

Među prvim imenima koja padaju na pamet kada govorimo o ženama koje su probijale led svakako je Marija Jurić Zagorka (1873. – 1957.). Bila je prva profesionalna hrvatska novinarka, neumorna aktivistica za ženska prava i jedna od najčitanijih domaćih književnica svih vremena. U svijetu u kojem je novinarstvo bilo isključivo muška profesija, Zagorka se borila protiv omalovažavanja i diskriminacije, izvještavajući o ključnim političkim događajima i pokrećući "Ženski list", prvi časopis za žene u Hrvatskoj. Njezini povijesni romani, poput legendarne "Gričke vještice", i danas osvajaju srca čitatelja, a njezina borba za društvenu pravdu ostaje temelj hrvatskog feminizma.

Patrik Maček/Pixsell

U isto vrijeme, na književnoj sceni zasjala je Ivana Brlić-Mažuranić (1874. – 1938.), autorica koju s pravom nazivaju "hrvatskim Andersenom". Njezina djela, proizašla iz slavenske mitologije i narodne predaje, postala su klasici dječje književnosti. Roman "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" i zbirka bajki "Priče iz davnine" preveli su se na brojne svjetske jezike. Ivana Brlić-Mažuranić bila je prva žena primljena kao dopisna članica u tadašnju Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti (JAZU) te je čak četiri puta bila nominirana za Nobelovu nagradu za književnost, čime je potvrdila svoj neprocjenjiv doprinos hrvatskoj i svjetskoj kulturi.

Status jedne od najvećih figura hrvatske književnosti pripada i Vesni Parun (1922. – 2010.). Smatra se najznačajnijom hrvatskom pjesnikinjom 20. stoljeća i prvom ženom u Hrvatskoj koja je živjela isključivo od svog književnog rada. Njezina zbirka "Zore i vihori" (1947.) označila je prekretnicu u poeziji, odmičući se od tadašnjih krutih ideoloških okvira prema intimnoj, strastvenoj i mediteranskom duhu prožetoj lirici. S opusom od preko 60 knjiga poezije, proze i dječje književnosti, Vesna Parun ostaje simbolom beskompromisne umjetničke slobode i ženske snage u književnosti.

Boris Scitar/Pixsell

Snaga kista i nota

Umjetnost je bila područje u kojem su žene također ostavile dubok trag. Slava Raškaj (1877. – 1906.) smatra se najvećom hrvatskom akvarelisticom. Iako gluhonijema od rođenja, što je u to doba nosilo tešku društvenu stigmu, Slava je pronašla svoj glas u slikarstvu. Njezini akvareli, osobito ciklusi s motivima prirode poput lopoča, odišu nevjerojatnom osjetljivošću i snagom. Slikajući na otvorenom, uhvatila je prolazne trenutke svjetla i atmosfere, a njezina se djela danas ubrajaju u sam vrh hrvatske umjetnosti s prijelaza stoljeća.

Na polju glazbe, povijest je zadužila grofica Dora Pejačević (1885. – 1923.), prva hrvatska skladateljica. Iako je veći dio svog znanja stekla samouko, njezin talent bio je neosporan. Skladala je prvu modernu simfoniju i prvi klavirski koncert u hrvatskoj glazbenoj literaturi, uvodeći nove kompozicijske standarde. Njezina djela, prožeta profinjenim stilom i dubokim emocijama, izvodila su se diljem Europe još za njezina života, čime je hrvatsku glazbu upisala na svjetsku kartu.

Žene koje su pomicale granice znanosti i politike

Hrvatska povijest ne bi bila ista bez žena koje su se odvažile ući u arene znanosti i politike. Savka Dabčević-Kučar (1923. – 2009.) bila je jedna od najvažnijih i najutjecajnijih političarki 20. stoljeća. Kao ekonomistica i predvodnica reformskog pokreta poznatog kao Hrvatsko proljeće, zalagala se za veću gospodarsku i političku autonomiju Hrvatske unutar Jugoslavije. Od 1967. do 1969. obnašala je dužnost predsjednice Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske, čime je postala prva žena u Europi na čelu vlade jednog političkog entiteta. Njezina karizma i hrabrost učinile su je jednom od najpopularnijih političkih figura svog vremena.

U području znanosti i inovacija, nezaobilazno je ime Zlate Bartl (1920. – 2008.), žene koju od milja zovemo "teta Vegeta". Nakon što je preživjela politički progon, zaposlila se u koprivničkoj Podravci, gdje je kao voditeljica tima kemijskih tehničara stvorila jedan od najpoznatijih hrvatskih izvoznih proizvoda. Vegeta, začin koji je postao neizostavan dio gotovo svake kuhinje, rezultat je njezine kreativnosti i stručnosti, a Zlata Bartl ostaje simbol inovacije koja je promijenila prehrambenu industriju.

Josip Maljak/Pixsell

U sam vrh hrvatske znanosti spada i kemičarka Gabrijela Kobrehel, jedna od ključnih članica tima u Plivi koji je zaslužan za otkriće svjetski poznatog antibiotika azitromicina, poznatijeg pod nazivom Sumamed. Ovaj izum, koji se smatra jednim od najznačajnijih u povijesti hrvatske medicine, proslavio je hrvatsku farmaceutsku industriju i postao jedan od najprodavanijih antibiotika u svijetu. Rad Gabrijele Kobrehel i njezina tima donio im je brojna priznanja, uključujući i prestižnu nagradu "Heroji kemije" Američkog kemijskog društva, čime je njezin doprinos globalnom zdravlju trajno upisan u povijest.

Svoj neprocjenjiv doprinos znanosti dala je i Lidija Colombo (1922. – 2015.), pionirka koja je probila led kao prva žena s doktoratom iz fizike u Hrvatskoj. Njezina karijera na Institutu Ruđer Bošković bila je obilježena iznimnim postignućima; osnovala je Laboratorij za molekulsku fiziku, a njezin tim sudjelovao je u konstrukciji prvog lasera u tadašnjoj državi. Svojim radom na području molekulske spektroskopije i eksperimentalne fizike, Lidija Colombo nije samo ostavila trajan trag u hrvatskoj znanstvenoj zajednici, već je i otvorila put budućim generacijama znanstvenica.

Sportske heroine koje su ispisale povijest

Prije nego što je svijet upoznao Janicu Kostelić, olimpijske anale ispisala je Đurđica Bjedov (1947.), legendarna plivačica koja je ostvarila jedan od najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog sporta. Na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine šokirala je svijet osvojivši zlatnu medalju na 100 metara prsno, čime je postala prva Hrvatica s pojedinačnim olimpijskim zlatom. Uspjeh je upotpunila srebrnom medaljom na 200 metara prsno. Njezin trijumf, koji je odjeknuo kao jedna od najvećih olimpijskih senzacija, ostaje simbol da se i bez statusa favorita mogu dosegnuti zvjezdani visovi.

Profimedia

U novije doba, povijest je na potpuno drugačiji način ispisala Janica Kostelić (1982.). Smatrana najboljom hrvatskom sportašicom svih vremena i jednom od najvećih svjetskih skijašica, Janica je svojim uspjesima zadivila svijet. Osvojila je čak šest olimpijskih medalja, od čega četiri zlatne, čime je Hrvatsku, zemlju bez izražene skijaške tradicije, upisala u sam vrh zimskih sportova. Njezina priča o nevjerojatnom talentu, ali i ustrajnosti u borbi s brojnim teškim ozljedama, postala je inspiracija naciji i simbol da se uz predanost i trud mogu dosegnuti svjetski vrhovi.