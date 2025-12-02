Špica kakvu još nismo vidjele: Par koji diktira novu estetiku Zagreba

Subotnje prijepodne na špici ponovno je oživjelo modom i stilom. U gužvi jedan je par posebno privukao poglede — svojom kombinacijom nenametljivog luksuza i urbanog minimalizma poslužio nam je pravu modnu poslasticu

Zagrebačka špica ponovno je dokazala da je pravi 'runway' na otvorenom — a ovaj stylish par još jednom potvrđuje da osobni stil uvijek govori glasnije od bilo kojeg trenda. U fokusu je suvremeni urbani minimalizam, isprepleten s luksuznim detaljima koji ne vrište, nego šapuću samopouzdanje.

Dama u bezvremenskoj nenametljivoj eleganciji

Na njoj se ističe oversized kožna jakna u nijansi tamne čokolade — komad koji odiše tihom moći i vrhunskom teksturom. Nosila se nekoć na njujorškim ulicama devedesetih, a sada je se vraća u punom sjaju, savršeno stilizirana uz kremaste, široke hlače koje daju outfitu dozu mekoće i lakoće.

Look je dodatno “začinjen” crnim čizmama s drvenom blok petom — statement koji govori da ova žena zna cijeniti detalj koji podiže cijelu siluetu. Vrlo je vjerojatno riječ o Bottega Veneta gležnjačama čija se cijena kreće oko 1500 eura. Chic šilterica marke Amiri i tamne naočale unose ležernost, balansirajući luksuz i 'streetwear' u skladnu modnu priču.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Gospodinu u sivom outfitu koji spaja profinjenost i komfor

Njegov outfit savršeno odražava trenutačnu estetsku filozofiju: monokromni look, čiste linije i funkcionalni krojevi. Siva jakna s minimalističkim džepnim detaljem, vrlo vjerojatno luksuznog talijanskog brenda Zegna, kombinirana sa sportskim, svijetlim jogger hlačama, ostavlja dojam modernog, urbanog zena.

Tenisice u neutralnim tonovima dodatno produbljuju monokromatski pristup, dok vunena kapa koju nosi u ruci daje notu zimskog šarma — onog koji je istovremeno praktičan i chic. Naočale imaju dovoljno prepoznatljiv okvir da daju karakter, ali ne toliko da zasjene ostatak stylinga.

Par u ikoničnom balansu

Ovaj par savršeno ilustrira novu estetiku Zagreba - to su oprezno birani komadi, kvalitetne teksture i stiliziranje bez prenemaganja. Njih dvoje izgledaju skladno, ali ne i uniformirano — svaki outfit priča svoju priču, no zajedno stvaraju vizualnu harmoniju koja se rijetko viđa. Na špici punoj trendova koje će mnogi zaboraviti do proljeća, oni su pokazali kako izgleda stvarni, nenametljivi luksuz. Ako postoji definicija moćnog street style para — upravo smo ju imale priliku vidjeti.