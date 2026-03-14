Zagrebačka špica u kaubojskom štihu: Komadi s resicama koji plijene pažnju

Subotnja špica u Zagrebu ponovno je pokazala da su, kad je dobar styling u pitanju, detalji ti koji čine razliku. Dvije upečatljive kombinacije dokazale su kako slični model čizama može funkcionirati i u ležernom i u elegantnom izdanju, stvarajući instant boho i western efekt

Subotnja špica ponovno je pokazala da Zagrepčanke itekako znaju spojiti trendove i osobni stil. Ovog puta posebnu su pažnju privukle čizme s resicama - upečatljiv detalj koji svakom outfitu daje boho i western šarm. Dvije modne kombinacije, koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, pokazale su koliko se ovaj model čizama može nositi na potpuno različite, ali jednako efektne načine.

Ležerni urbani look

Prva modna priča dolazi u opuštenom, urbanom izdanju. Distressed traperice širokog kroja i jednostavna bijela bluza s volanima (poput modela NRBY Suzie ili European Culture Sabine) stvaraju savršenu bazu za dnevni look. Kratka maslinasto-zelena puffer jakna dodatno naglašava casual karakter outfita, dok mala torbica Louis Vuitton Pochette Métis i bijele cat-eye Vogue sunčane naočale dodaju dozu gradske elegancije.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

No pravi fokus ipak su smeđe čizme od brušene kože s resicama brenda El Vaquero, podsjećaju na modele Coleen i Fargo, čije lagano njihanje resica prati svaki korak i privlači poglede.

Elegantni western štih

Druga kombinacija pokazuje elegantniju stranu trenda. Dugi vuneni kaput boje devine dlake s resicama (Rails Hugo Fringe Detail Wool Blend Coat) stvara gotovo monokromatski look u toplim zemljanim tonovima. Ispod njega proviruje dolčevita u nijansi senfa, dok uske crne hlače naglašavaju siluetu. Opet, čizme s resicama El Vaquero su glavna zvijezda, sada u sofisticiranijem, statement izdanju koje outfit pretvara u modnu priču inspiriranu western estetikom.

Resice u fokusu

Zanimljivo je kako isti model čizama može funkcionirati i u potpuno ležernom, ali i u elegantnijem izdanju. Upravo zato čizme s resicama ove sezone ponovno dolaze u fokus - dovoljno su upečatljive da podignu svaki outfit, ali i dovoljno nosive za dnevne gradske kombinacije.

Ako je suditi po zagrebačkoj špici, ovaj trend tek će se zahuktati. Jedno je sigurno - gdje god se pojave, čizme s resicama ostavljaju snažan dojam.