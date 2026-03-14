Domaći Monte: Pripremite omiljeni kremasti desert i razveselite sve ukućane

Jednostvna i zabavna priprema ove voljene dvobojne poslastice vratit će vas u najslađe dane djetinjstva, a rezultat je kremasta poslastica u kojoj će uživati cijela obitelj

Malo je slastica koje tako snažno prizivaju sjećanja na djetinjstvo kao što to čini Monte, mliječni desert prepoznatljiv po svojoj jedinstvenoj kombinaciji dva sloja. S jedne strane nježna, mliječna krema, a s druge bogati namaz od čokolade i lješnjaka. Ta legendarna kombinacija okusa i danas je jednako popularna, a dobra je vijest da njezinu jednako ukusnu, ako ne i bolju, verziju možete s lakoćom pripremiti i kod kuće.

Domaća varijanta popularnog dvobojnog pudinga omogućuje vam potpunu kontrolu nad sastojcima, od količine šećera do intenziteta okusa lješnjaka, stvarajući desert po vašoj mjeri.

Tajna savršene dvobojne kreme

Ključ uspjeha domaćeg Monte deserta leži u pripremi dviju zasebnih, ali savršeno usklađenih krema koje se na kraju spajaju u neodoljivu cjelinu. Baza za obje kreme je klasični kuhani puding, koji se nakon hlađenja obogaćuje i transformira u laganu, pjenastu i svilenkastu poslasticu. Svijetli sloj svoju nježnost duguje bijeloj čokoladi i vaniliji, dok tamni sloj dobiva dubinu i bogatstvo okusa od mliječne čokolade i arome lješnjaka. Upravo ta ravnoteža između blage mliječne note i intenzivne čokoladne arome čini ovaj desert posebnim.

Recept za domaći Monte

Sastojci

Za tamni sloj (čokolada i lješnjak):

500 ml mlijeka

1 puding od čokolade (ili lješnjaka)

četiri žlice šećera

100 g mliječne čokolade (ili noisette za jači okus)

250 ml slatkog vrhnja (vrhnje za šlag)

Za svijetli sloj (mliječna krema):

500 ml mlijeka

1 puding od vanilije (ili okusa slatkog vrhnja)

četiri žlice šećera

100 g bijele čokolade

250 ml slatkog vrhnja (vrhnje za šlag)

Priprema

1. Priprema pudinga: Pripremite dvije posude. U svakoj odvojite po pet do šest žlica mlijeka od ukupne količine i u njima razmutite prašak za puding i šećer, pazeći da ne ostanu grudice. Ostatak mlijeka stavite kuhati u dvije zasebne posude.

2. Kuhanje krema: Kada mlijeko zakuha, u jednu posudu ulijte pripremljenu smjesu za tamni puding, a u drugu za svijetli. Nastavite kuhati na laganoj vatri uz neprestano miješanje dok se obje kreme ne zgusnu do željene gustoće.

3. Dodavanje čokolade: Kreme maknite s vatre. Dok su još vruće, u tamni puding dodajte natrganu mliječnu čokoladu, a u svijetli puding bijelu. Miješajte energično dok se čokolade potpuno ne otope i sjedine s kremom.

4. Hlađenje: Površinu svake kreme prekrijte prozirnom folijom tako da folija direktno dodiruje kremu. Time ćete spriječiti stvaranje korice. Ostavite kreme da se u potpunosti ohlade na sobnoj temperaturi.

5. Završna obrada: U svaku ohlađenu kremu ulijte po 250 ml tekućeg, neumućenog slatkog vrhnja. Zatim svaku kremu posebno izradite mikserom dok ne postane lagana, prozračna i svilenkaste teksture.

6. Slaganje deserta: U staklene čaše ili zdjelice prvo ulijte tamni sloj kreme, a zatim preko njega pažljivo rasporedite svijetli sloj. Redoslijed možete i zamijeniti, ovisno o želji.

7. Posluživanje: Pripremljeni desert stavite u hladnjak na najmanje dva do tri sata kako bi se kreme dobro stisnule i ohladile. Prije posluživanja, ukrasite ga sjeckanim lješnjacima ili naribanom čokoladom za dodatnu teksturu i okus. U slast!