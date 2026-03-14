Beauty trendovi Oscara koje možete nositi i izvan crvenog tepiha

Ove sezone crveni tepih donosi trendove koji idu iz Hollywooda direktno u vaše večernje kombinacije. Blistava koža, mekane teksture i odvažni ruževi savršeni su vodič za lookove koji plijene pažnju

Sezona dodjela nagrada polako se zahuktava, a s njom i nezaobilazna parada glamura koja će kulminirati 98. dodjelom Oscara. Iako su svjetla reflektora uperena u raskošne toalete i pobjedničke govore, za beauty entuzijaste crveni tepih je modna pista koja definira trendove za cijelu godinu. Ove sezone svjedočimo tihom, ali odlučnom zaokretu: era stroge, uniformirane 'clean girl' estetike blijedi, a na njezino mjesto stupa 'inteligentna ljepota' koja slavi individualnost, tehniku i, iznad svega, zdravu i blistavu kožu.

Koža kao platno

Ako postoji jedna mantra koju vizažisti ponavljaju iz sezone u sezonu, onda je to ona da šminka izgleda dobro samo onoliko koliko je dobra koža ispod nje. Priprema je postala važnija od samog makeupa. Tjednima prije velikih događaja, zvijezde se podvrgavaju tretmanima za limfnu drenažu, hidrataciju i piling kako bi postigle onaj prepoznatljivi sjaj koji kamere obožavaju.

Za postizanje tog izgleda kod kuće, zaboravite na teške, matirajuće pudere koji prekrivaju svaku poru. Trend se kreće prema laganim, nadogradivim formulama. Tekući puderi sa svojstvima seruma i tonirane kreme koje se mogu nanositi u slojevima postaju standard. Cilj više nije stvoriti savršeno, jednodimenzionalno lice, već ujednačiti ten i sakriti nepravilnosti tamo gdje je to potrebno, dopuštajući koži da diše i zrači. Rezultat je svjež, odmoran i nadasve stvaran izgled.

Povratak individualnosti

Nakon godina dominacije minimalističkog makeupa koji je ponekad djelovao kao obveza, a ne kao užitak, 2026. godina donosi oslobođenje. Vizažistica Nikki DeRoest ovaj pokret naziva 'inteligentnom ljepotom' - šminkom koja naglašava osobnost i kreativnost, a ne da je guši. Oštre linije konturiranja, precizno iscrtane usne i strogo definirane obrve ustupaju mjesto mekšim, gotovo sanjivim obrisima.

To se najbolje vidi na usnama i obrazima. Umjesto jasnog odabira između mat i sjajnog finiša, sada dominiraju hibridne teksture. Rumenila su mekana i difuzna, stapajući se s kožom umjesto da sjede na njezinoj površini. Usne se više ne iscrtavaju oštrim linijama, rubovi su omekšani, a boje se nanose tako da izgledaju kao da su nježno utapkane, stvarajući dojam punoće bez agresivne definicije.

Oči i usne u novoj ravnoteži

Jedan od najupečatljivijih trendova sezone je kombinacija gotovo nenaglašenih očiju i vibrantnih usana. Primjerice, glumica Hannah Einbinder na dodjeli Actor Awards pokazala je kako decentno našminkane oči s tek jednim slojem maskare savršeno funkcioniraju uz odvažan koraljno crveni ruž. S druge strane, vidjeli smo i suptilne metalik naglaske i pastelne tonove na kapcima, poput nježne ljubičaste ili breskvaste, koji daju licu eteričan sjaj bez osjećaja težine. Ključ je u balansu: ako su usne u prvom planu, oči ostaju suptilne, i obrnuto.

Dok se pripremamo za vrhunac sezone nagrada, jasno je da je ultimativni izgled onaj koji djeluje autentično. Riječ je o šminki koja slavi, a ne mijenja lice. Bilo da se radi o blistavoj koži, odvažnom ružu ili mekom, romantičnom pogledu, poruka je ista: najljepši ste kada ste svoji - samo s malo holivudskog sjaja.