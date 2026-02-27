Severina oduševila u romantičnoj slip haljini: Donosimo shopping vodič za isti look
Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina Vučković, podijelila je s pratiteljima emotivne trenutke s proslave 14. rođendana sina Aleksandra, dajući rijedak uvid u obiteljske uspomene. No, osim intime, pažnju je ponovno ukrala - vrhunskom modom.
Jedan od outfita koji je Severina odabrala podijeliti na Instagramu savršeno spaja trend i romantiku. U središtu kombinacije nalazi se satenska slip haljina u boji kamenice asimetričnog ruba s bogatim čipkastim aplikacijama, kakvu možete naći u ZW kolekciji brenda Zara. U Zarinoj ponudi su i slične verzije u drugim nijansama poput tamnoplave i svijetlo bež.
Preko nje pjevačica je nosila taupe oversized sako s naglašenim ramenima i opuštenom siluetom, nalik modelima kakve viđamo kod brendova The Frankie Shop ili Sandro. Strukturirani kroj dao je outfitu urbanu notu i savršen balans ženstvenoj haljini.
Kombinaciju je Severina zaokružila smeđim brušenim, naboranim čizmama do koljena sa špic vrhom, kakve u ponudi ima i ASOS, te pletenom kožnom hobo torbom inspiriranom kultnim modelima kuće Bottega Veneta, a u aktualnoj ponudi high-street trgovina pronašli smo i nekoliko sličnih satenskih haljina s čipkom - idealnih za proljetne evente, večernje izlaske i partyje koji uskoro pune kalendar.