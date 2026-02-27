403 Forbidden

Moda
ČIPKA I SATEN

Severina oduševila u romantičnoj slip haljini: Donosimo shopping vodič za isti look

Žena.hr
27. veljače 2026.
Severina oduševila u romantičnoj slip haljini: Donosimo shopping vodič za isti look
Neva Zganec/PIXSELL
Severina Vučković ponovno je zasjala u modnom izdanju koje plijeni poglede - 'it' haljini koja spaja prozračnu eleganciju i trendovski šarm. Satenska haljina s nježnim čipkastim detaljima savršeno naglašava ženstvenu siluetu i obećava da će biti zvijezda svake proljetne večeri i stylish partyja

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina Vučković, podijelila je s pratiteljima emotivne trenutke s proslave 14. rođendana sina Aleksandra, dajući rijedak uvid u obiteljske uspomene. No, osim intime, pažnju je ponovno ukrala - vrhunskom modom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Jedan od outfita koji je Severina odabrala podijeliti na Instagramu savršeno spaja trend i romantiku. U središtu kombinacije nalazi se satenska slip haljina u boji kamenice asimetričnog ruba s bogatim čipkastim aplikacijama, kakvu možete naći u ZW kolekciji brenda Zara. U Zarinoj ponudi su i slične verzije u drugim nijansama poput tamnoplave i svijetlo bež.


Instagram/Severina

Preko nje pjevačica je nosila taupe oversized sako s naglašenim ramenima i opuštenom siluetom, nalik modelima kakve viđamo kod brendova The Frankie Shop ili Sandro. Strukturirani kroj dao je outfitu urbanu notu i savršen balans ženstvenoj haljini.


Zara ZW - satenska slip haljina, 49,90 €

Kombinaciju je Severina zaokružila smeđim brušenim, naboranim čizmama do koljena sa špic vrhom, kakve u ponudi ima i ASOS, te pletenom kožnom hobo torbom inspiriranom kultnim modelima kuće Bottega Veneta, a u aktualnoj ponudi high-street trgovina pronašli smo i nekoliko sličnih satenskih haljina s čipkom - idealnih za proljetne evente, večernje izlaske i partyje koji uskoro pune kalendar.


Zara -asimetrična midi haljina, 39,95 €

Zara - saten haljina s čipkom, 49,95 €

Zara - negliže haljina s čipkom, 69,95 €

Zara - asimetrična haljina s čipkom, 39,95 €

Mango - satenska haljina s dekolteom, 25,99 €

Massimo Dutti - lepršava midi haljina negliže stila, 89,95 €

Massimo Dutti - slip haljina s čipkastim detaljem, 89,95 €

Pročitajte još o:
SeverinaSlip Haljina
