Moda
ROKERICA U DUŠI

Severina zapalila Samobor u obući u kojoj je rijetko viđamo, a jakna je potpuni hit

Žena.hr
9. veljače 2026.
Severina zapalila Samobor u obući u kojoj je rijetko viđamo, a jakna je potpuni hit
Screenshot/Instagram/Severina
Splitska pjevačica je oduševila energijom na nastupu, ali i rokerskom modnom kombinacijom o kojoj se govori već danima

Severina je proteklog vikenda nastupila na Samoborskom Fašniku i napravila spektakl, a osim što je sve prisutne oduševila dobrom zabavom, kao i uvijek, oduševila je i stylingom. 

Slavna pjevačica i modna ikona za jubilarni 200. Fašnik odjenula je rokersku crnu casual kombinaciju. Crne traperice skinny kroja, upečatljiv remen i ravne čizme pokazale su da je razmišljala o udobnosti, no kožna bomber jakna s riječima "Volim što se volimo" na leđima maksimalno je podigla čitav outfit. Jakna s remenčićima i zlatnim zipovima privukla je veliku pažnju modnih znalaca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Seve je jedno vrijeme tijekom nastupa nosila i bundu do poda. Čitav outfit upotpunila je crnim kožnim rukavicama koje su imale i modnu i praktičnu funkciju, a sve je zaokružila upečatljivim naušnicama. 

Severina zapalila Samobor u obući u kojoj je rijetko viđamo, a jakna je potpuni hit
Marko Seper/PIXSELL



ROKERICA U DUŠI
Severina zapalila Samobor u obući u kojoj je rijetko viđamo, a jakna je potpuni hit