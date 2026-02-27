Horoskop za subotu: Blizanci ne bi smjeli prigovarati, a djevice će imati podršku šefova

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Pokušate li danas izraziti ono što vam leži na srcu, nastat će prava petljavina jer vas neće dobro razumjeti. Bolje samo djelujte šuteći. POSAO: Iako se napori na poslu povećavaju, uz pomoć dobre volje svojih suradnika i vas samih, bit će vam ugodno. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite među ljude.

Bik

LJUBAV: Aktualizirat će se jedno putovanje ili mogućnost zajedničkog boravka u inozemstvu koji može utjecati na vezu. POSAO: Ni danas ne bi trebale izostati pohvale za vaš rad. Mnogima ćete biti pravi primjer uzornog djelatnika. ZDRAVLJE&SAVJET: Dugoročno stojite dobro.

Blizanci

LJUBAV: Pokušat ćete suptilnim metodama osvojiti srce osobe do koje vam je stalo, ali ona to vjerojatno neće prepoznati. POSAO: Vaša energija bit će zarazna za okolinu. Mnogima ćete biti pravi poticaj jer ste konstruktivni i predani poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte prigovarati.

Rak

LJUBAV: Ne inzistirajte na zajedničkoj večeri ili ručku, jer ćete se bolje provesti ako izađete bez određenog plana. POSAO: Pred vama je povoljna financijska prilika o kojoj ste nekad sanjali. Sad je na vama je da pametno iskoristite. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Lav

LJUBAV: Pred vama je dan koji bi mogao isprovocirati borbu ili potrebnu da pod svaku cijenu nešto mijenjate u vezi. POSAO: Danas će biti potrebno odraditi jedan sitniji zaostali posao koji je čekao. Bit će to mala inventura. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite prirodni.

Djevica

LJUBAV: Olakšajte svoju poziciju u vezi zbog boljeg komuniciranja i otvorenosti. Ipak, ne očekujte renesansu. POSAO: Vaši šefovi spremni su izaći vam u susret unatoč tome što to možda i nije pravedno. Cijenite njihov stav. ZDRAVLJE&SAVJET: Prespavajte do sutra.

Vaga

LJUBAV: Vaš veliki trud i u osobnim pitanjima dao je plodove, pa će današnji prolazni disbalans biti zanemariv. POSAO: Sve djelatnosti u kojim se zahtijeva suptilnost, intuicija, kreativni talenti ili slično, danas su odlično postavljeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Male slatke borbe u kojim pobjeđujete.

Škorpion

LJUBAV: Neki će razmišljati o tome što imaju zajedničko kako u materijalnom, tako i u duhovnom smislu. Vezani su dobro. POSAO: Moguće je da ćete dobiti zasluženo priznanje ili će se jasno pokazati rezultati vašeg prethodnog rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Nesanica.

Strijelac

LJUBAV: Moguće je da odete na jedno mjesto na koje ne izlazite često i da se lijepo provedete. Samo ništa ne forsirajte. POSAO: Oni koji rade zaključit će da nisu dovoljno zaradili, a oni koji ne rade, vjerojatno će trošiti više od planiranog. ZDRAVLJE&SAVJET: Malo je onih koji su sad jači od vas.

Jarac

LJUBAV: U pitanjima srca danas ćete biti sposobni čitati svaki detalj između redova, ali ne izražavajte svoje spoznaje drugima. POSAO: Izgledno je da ćete se danas dosta kretati ili čak putovati van plana. Tamo ćete rješavati vama važna pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve ćete pobijediti.

Vodenjak

LJUBAV: Izgledno je pretjerivanje ili samohvala u odnosima s drugima. Nekom će to možda biti simpatično, a nekom ići na živce. POSAO: Bit će nekih malih nerazumijevanja ili će informacije biti nedovoljno protumačene, ali općenito vi se razvijate. ZDRAVLJE&SAVJET: Kad jedete i gutate, činite to polako.

Ribe

LJUBAV: Ono što ste nekad obećali sebi danas se polako i ostvaruje. Vi uživate u društvu osobe koja vam je jako draga. POSAO: Poslovna komunikacija bit će usporena. Ako treba postaviti pitanja budite kratki, jasni i ako je moguće – brzi. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete zadovoljni.

