Samouvjereni par prošetao špicom u efektnim izdanjima koja želimo kopirati

Na zagrebačkoj špici često susrećemo modno osviještene samce, a posebno nas razvesele modno usklađeni i sređeni parovi. Ovoga puta oduševio nas je par čija modna usklađenost obara s nogu.

Dama se odlučila na dugi, tamni kaput od brušene kože do gležnjeva. Crna dolčevita dodatno naglašava njezin minimalistički pristup eleganciji, dok kožne rukavice i mala torba upotpunjuju kompletan outfit. Visoke crne čizme izdužile su njezinu siluetu, a velike avijatičarske naočale dale su joj dozu misterioznosti i samouvjerenost.

Muškarac se odlučio na izdanje modernog gradskog stila - crnu parku s detaljima koja je istovremeno funkcionalna i modernog dizajna. Ispod nje nosi sivi pleteni pulover koji je vizualno ublažio tamne tonove. Sive hlače i crn zimske čizme zaokružile su jednostavan, ali promišljen look.

Stil ovog moćnog para je savršen spoj elegancije, praktičnosti i urbanog šarma.