Moda
KAO S MODNE PISTE

Samouvjereni par prošetao špicom u efektnim izdanjima koja želimo kopirati

Žena.hr
9. prosinca 2025.
Samouvjereni par prošetao špicom u efektnim izdanjima koja želimo kopirati
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
Stil ovog moćnog para je savršen spoj elegancije, praktičnosti i urbanog šarma

Na zagrebačkoj špici često susrećemo modno osviještene samce, a posebno nas razvesele modno usklađeni i sređeni parovi. Ovoga puta oduševio nas je par čija modna usklađenost obara s nogu.

Dama se odlučila na dugi, tamni kaput od brušene kože do gležnjeva. Crna dolčevita dodatno naglašava njezin minimalistički pristup eleganciji, dok kožne rukavice i mala torba upotpunjuju kompletan outfit. Visoke crne čizme izdužile su njezinu siluetu, a velike avijatičarske naočale dale su joj dozu misterioznosti i samouvjerenost. 

Samouvjereni par prošetao špicom u efektnim izdanjima koja želimo kopirati
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Muškarac se odlučio na izdanje modernog gradskog stila - crnu parku s detaljima koja je istovremeno funkcionalna i modernog dizajna. Ispod nje nosi sivi pleteni pulover koji je vizualno ublažio tamne tonove. Sive hlače  i crn zimske čizme zaokružile su jednostavan, ali promišljen look.

Stil ovog moćnog para je savršen spoj elegancije, praktičnosti i urbanog šarma. 

Samouvjereni par prošetao špicom u efektnim izdanjima koja želimo kopirati
net.hr

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
