NAPETOST RASTE

Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja u 'Gospodinu Savršenom': 'Tako zagrliš prijatelja'

Žena.hr
3. ožujka 2026.
Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja u 'Gospodinu Savršenom': 'Tako zagrliš prijatelja'
RTL
Dan nakon ružičastih ruža donosi lavinu komentara u vili. 'Dosta nam je negativnih novosti', poručit će jedna djevojka dok druga otvoreno priznaje: 'Nadam se da na grupni spoj više nikad ne idem s Majom'

Napetost raste i u vili. „Maja je sitna riba za mene“, odjeknut će uz bazen dok će druga kandidatkinja primijetiti: „Općenito je atmosfera napetija.“

 

Na spojevima sa Savršenima tražit će se potvrde i odgovori. „Mogu ti reći da se ti meni stvarno sviđaš i da se trudim zbog tebe i da mi nije lako kad ideš s drugim curama na spoj, ali sam prihvatila situaciju kakva je i time dovoljno pokazujem da se trudim zbog tebe“, iskreno će poručiti jedna od djevojaka Karlu. Njegov odgovor neće biti ništa manje težak: „Stvarno nije lagano. Ima par cura s kojima sam razvio osjećaje. Znam da je njima teško, ali moraju znati da je i meni teško.“

Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja u 'Gospodinu Savršenom': 'Tako zagrliš prijatelja'
RTL

No nisu svi zagrljaji jednako doživljeni. „Tako zagrliš prijatelja“, komentirat će razočarano jedna kandidatkinja.

Povratak u vilu neće proći bez podbadanja. „Obje pričaju da su se obojica zaljubili u njih, a nijedna nije ostala na spoju“, zaključit će jedna od djevojaka dok će druga samo kratko reći: „Baš sam umorna.“

Probudili su se osjećaji, a s njima i očekivanja u 'Gospodinu Savršenom': 'Tako zagrliš prijatelja'
RTL

Tko je doista napravio korak naprijed, a tko ostao na mjestu - pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' već sada dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

