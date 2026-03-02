403 Forbidden

Moda
RETRO ELEGANCIJA

Veliki povratak ženstvenosti na špicu: Lijepa brineta u haljini inspiriranoj pedesetima

Žena.hr
2. ožujka 2026.
Veliki povratak ženstvenosti na špicu: Lijepa brineta u haljini inspiriranoj pedesetima
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Na zagrebačkoj špici prošle je subote osvanuo look koji spaja klasičnu ženstvenost i modernu samouvjerenost. Kombinacija lijepe dame dokaz je da poslovna elegancija može biti itekako zavodljiva i nosiva usred dana

Subotnja špica ponovno je pokazala da Zagrepčanke znaju nositi sofisticirane komade s karakterom. Fotografije najatraktivnijih outfita snimio je Dosadni Fotograf ekskluzivno za Žena.hr. Među njima posebno se istaknula jedna lijepa brineta čiji retro, ženstveni styling plijeni poglede - spoj klasične elegancije 40-ih i razigrane ženstvenosti pedesetih stvoren je da oduševi svakog prolaznika.

U prvom planu našla se tako siva haljina sitnog uzorka koja odiše retro vibrom, ali krojem i stavom djeluje potpuno suvremeno. Strukirana silueta naglašava figuru, dok lagano nabrani detalji na bokovima i diskretno zvonoliki rub daju dinamiku svakom koraku.

Veliki povratak ženstvenosti na špicu: Lijepa brineta u haljini inspiriranoj pedesetima
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Riječ je o modelu inspiriranom Tom Ford ili Alexis midi haljinama od svileno-tvilnog materijala s točkicama, s visokim ovratnikom. mašnom i naglašenim ramenima, što stvara sofisticiranu, ženstvenu siluetu.

Gornji dio haljine pravi je statement: visoki ovratnik s velikom mašnom i naglašena ramena prizivaju glamur prošlih vremena, ali u ovom izdanju djeluju moćno i urbano. Duži rukavi i precizno krojena linija stvaraju dojam profinjenosti, a sitni uzorak ublažava strogoću forme.

Veliki povratak ženstvenosti na špicu: Lijepa brineta u haljini inspiriranoj pedesetima
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Statement detalji i retro vibra

Crna mini torbica s kratkom ručkom balansira izražajne detalje haljine. Sličan model je, na primjer, TOTEME T-Lock Clutch, izrađen od glatke crne teleće kože sa zlatnom kopčom i odvojivim remenom, idealan za nošenje preko ramena ili u ruci.

Gležnjače na vezanje s blok potpeticom dodaju outfitu čvrstinu i dozu gradske energije. Inspiracija za sličan look dolazi od trendi sock boot i block-heel modela, popularnih kod brendova poput Stuart Weitzman, Zara ili JW PEI.

Veliki povratak ženstvenosti na špicu: Lijepa brineta u haljini inspiriranoj pedesetima
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Nenametljiva sofisticiranost

Raspuštena duga kosa i prirodan make-up dodatno naglašavaju nenametljivu eleganciju. Ovaj styling pokazuje kako se uz pravi kroj i dobar stav može postići efekt visoke mode - bez pretjerivanja i suvišnih dodataka. 

Ako tražite inspiraciju za poslovni ručak, važan sastanak ili dan kada se želite osjećati snažno i dotjerano, ova kombinacija sa špice dokaz je da je retro šarm i dalje itekako aktualan.

