Astro
ZA SVAKI DAN

Horoskop za utorak: Ovnovi će osjećati mir na poslu, rakovi će izgubiti motivaciju

Žena.hr
2. ožujka 2026.
Horoskop za utorak: Ovnovi će osjećati mir na poslu, rakovi će izgubiti motivaciju
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Opet ćete naći ravnotežu u osobnim odnosima. Nekima će u tome pomoći prijatelji. Voljena osoba vas voli. POSAO: Na radnom mjestu osjetit ćete mir i stabilnost. Zagonetke će ostati drugima da ih rješavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite graditi započeto.

Bik

LJUBAV: Vjerojatno ćete spojiti voljenu osobu s društvom i tako provesti jedno ugodno večer ili popodne. POSAO: Ništa vas više u vezi posla neće brinuti. Vaši ciljevi su vam potpuno jasni i to vam je dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte.

Blizanci

LJUBAV: Težit ćete svom ljubavnom idealu, ali kako dan bude odmicao, sve ćete više biti svjesni da je on daleko od vas. POSAO: Osjetit ćete prolaznu potrebu za povlačenjem, pa ćete, ako je ikako moguće, djelovati iz sjene. ZDRAVLJE&SAVJET: Brige koje će se pojaviti obična su iluzija.

Rak

LJUBAV: Ako izađete, vjerojatno ćete se lijepo provesti. Ipak, pazite što pričate kako ne bi napravili zbrku. POSAO: U poslu nećete biti jače angažirani. Sve ćete odraditi rutinski i bez mnogo mašte. Nedostajat će vam motiva. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu za bolju koncentraciju.

Lav

LJUBAV: Na trenutke ćete osjetiti potrebu da presiječete i izbjegnete neke napore ili problemčiće u vezi, no to neće biti potrebno. Sve je u redu. POSAO: Male trzavice u odnosima sa suradnicima bit će prolaznog karaktera, pa im ne pridajte značaj. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite mirni.

Djevica

LJUBAV: Vaš partner pokazivat će potrebu za više nježnosti što ćete mu (joj) vi priuštiti bez većih problema. Dobro je. POSAO: Povremeno ćete u glavi prevrtjeti protekle radne dane i izazove koje ste uspjeli svladati. Onda ćete se opustiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbati na zraku.

Vaga

LJUBAV: Imat ćete potrebu pokazati svoje emocije i doživjeti drugu stranu na nov način. Bit će nešto nemira, ali veza je u redu. POSAO: Uslijedit će nepromišljeno postupanje vaših nadređenih zbog kojih ćete se osjećati povrijeđeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uzimajte stvari previše k srcu. Proći će.

Škorpion

LJUBAV: Danas nalazite pravi način da nekom pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. POSAO: Zbog dobro obavljenog posla, neki bi danas mogli biti malo protežirani i pušteni kući prije kraja radnog vremena. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo uživati.

Strijelac

LJUBAV: Vaš stil zabave nadaleko je poznat po originalnosti. Danas ćete u tome čak malo i pretjerati. POSAO: Moguće je da ćete izjaviti nešto što će povrijediti nekog od vaših kolega. Stoga kontrolirajte svoj jezik. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereniji u svemu.

Jarac

LJUBAV: Ovaj dan je idealan za ostati kod kuće, bilo u paru, bilo sam. Mnogima se neće dati izaći u društvo. POSAO: S olakšanjem ćete prihvatiti činjenicu da je vikend blizu. To će vam olakšati radne sate. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

Vodenjak

LJUBAV: Neki bi se danas mogli pokazati kao prave sanjalice. Maštat će o ljubavi koje nema i druge daviti s tom pričom. POSAO: Kad zbrojite sve račune, vidjet ćete da ima novih troškova, ali i novih dobitaka. Opet ste na istom. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se od svega.

Ribe

LJUBAV: Doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji s partnerom. POSAO: Da bi oslobodili nove ideje, povežite se s mladim suradnicima. Oni će vam pomoći da se izrazite. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoje snove.

ZA SVAKI DAN
