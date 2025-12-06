Zagrebačka špica zapalila prosinac: Advent nikad nije izgledao ovako dobro

Prva prosinačka subota na zagrebačkoj špici još je jednom pokazala da dolazak adventa nosi i posebnu modnu energiju. Iako je jutro bilo vlažno, sivo i bez trunke sunca, grad je oživio čim su se počeli puniti kafići i terase. U zraku se osjećao poznati predbožićni duh, ta zarazno dobra atmosfera blagdanske verzije Zagreba. Među šetačima bilo je i poznatih lica, a svojim su outfitima unijeli dozu topline i veselja koja je bez problema pobijedila tmurnu atmosferu kasne jeseni - uz nezaobilaznu pratnju četveronožnih ljubimaca koji su ponosno pokazali svoja zimska odijelca. Na ulicama još nema velike adventske gužve, ali se itekako osjeti da je Zagreb zakoračio u najljepše doba godine. Tmurno jutro jednostavno nije imalo šanse - izvrsne modne kombinacije i dobro raspoloženje uvjerljivo su ga nadjačali. Ako je suditi po prvoj prosinačkoj špici, pred nama je mjesec pun blagdanskog glamura, ali i vedrih boja i uzoraka. Advent je tek počeo, a Zagreb je već zablistao u svom najsređenijem izdanju. Sezona je službeno otvorena!