Moda
PROMAŠAJ ILI POGODAK?

Nespojivo? Rosie Huntington-Whiteley zna modnu igru i nosi hit kombinaciju dana

Žena.hr
26. studenoga 2025.
Nespojivo? Rosie Huntington-Whiteley zna modnu igru i nosi hit kombinaciju dana
Profimedia
Rosie je i ovaj put dokazala zašto je jedna od najbolje odjevenih žena u modnom svijetu – jednostavna silueta, vrhunski materijali i savršeno usklađene nijanse

Rosie Huntington-Whiteley nedavno se pojavila na glamuroznom predstavljanju Burberryjevog i Claridge's božićnog drvca za 2025. godinu. 

Nespojivo? Rosie Huntington-Whiteley zna modnu igru i nosi hit kombinaciju dana
Profimedia

Iznenadila je odabirom modne kombinacije. Dugačak bordo baloner efektnog izgleda, uparila je s kariranim kompletom. Odijelo u žutoj boji s kariranim uzorkom upotpunilo je boju balonera. 

Bivša Victoria’s Secret anđelica podignula je kombinaciju Burberry kultnim salonkama s prepoznatljivim printom, a styling je upotpunila elegantnim zlatnim okruglim naušnicama.

Nespojivo? Rosie Huntington-Whiteley zna modnu igru i nosi hit kombinaciju dana
Profimedia

Njezini komadi su iz najnovije Burberryjeve kolekcije, osobito baloner – zaštitni znak brenda, dok karirani komplet i cipele nose prepoznatljiv Burberryjev potpis Richarda Tiscija ili Daniela Leeja, poznatih po moderniziranju klasičnih britanskih elemenata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Burberry (@burberry)

Rosie je i ovaj put dokazala zašto je jedna od najbolje odjevenih žena u modnom svijetu – jednostavna silueta, vrhunski materijali i savršeno usklađene nijanse daju joj onaj nenametljiv luksuz koji joj je postao zaštitni znak.

Nespojivo? Rosie Huntington-Whiteley zna modnu igru i nosi hit kombinaciju dana
Profimedia

Pročitajte još o:
ModaRosie Huntington-whiteley
PROMAŠAJ ILI POGODAK?
Nespojivo? Rosie Huntington-Whiteley zna modnu igru i nosi hit kombinaciju dana