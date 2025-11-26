Nespojivo? Rosie Huntington-Whiteley zna modnu igru i nosi hit kombinaciju dana

Rosie je i ovaj put dokazala zašto je jedna od najbolje odjevenih žena u modnom svijetu – jednostavna silueta, vrhunski materijali i savršeno usklađene nijanse

Rosie Huntington-Whiteley nedavno se pojavila na glamuroznom predstavljanju Burberryjevog i Claridge's božićnog drvca za 2025. godinu.

Profimedia

Iznenadila je odabirom modne kombinacije. Dugačak bordo baloner efektnog izgleda, uparila je s kariranim kompletom. Odijelo u žutoj boji s kariranim uzorkom upotpunilo je boju balonera.

Bivša Victoria’s Secret anđelica podignula je kombinaciju Burberry kultnim salonkama s prepoznatljivim printom, a styling je upotpunila elegantnim zlatnim okruglim naušnicama.

Profimedia

Njezini komadi su iz najnovije Burberryjeve kolekcije, osobito baloner – zaštitni znak brenda, dok karirani komplet i cipele nose prepoznatljiv Burberryjev potpis Richarda Tiscija ili Daniela Leeja, poznatih po moderniziranju klasičnih britanskih elemenata.

Rosie je i ovaj put dokazala zašto je jedna od najbolje odjevenih žena u modnom svijetu – jednostavna silueta, vrhunski materijali i savršeno usklađene nijanse daju joj onaj nenametljiv luksuz koji joj je postao zaštitni znak.

Profimedia