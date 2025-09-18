Bomber jakne od kože i antilopa: Trend koji ne možeš zaobići ove jeseni
Kožne jakne već su desetljećima neizostavan jesenski klasik – komad koji podiže svaku kombinaciju i daje dozu stila bez previše napora, onaj 'effortlessly chic' look. Njihova svestranost i bezvremenska privlačnost čine ih jednim od najtraženijih odjevnih predmeta kad temperature padnu, a ove sezone posebno su popularni kožni modeli u stilu bomber jakni. Inspirirana sportskim i vojničkim krojevima, bomberica od kože ili antilopa postaje ključni trend i must-have za slojevite jesenske kombinacije.
Bomber jakne dolaze u raznim izvedbama – od minimalističkih modela od glatke kože, do profinjenih varijanti od antilopa koje unose dašak luksuza. Paleta boja prati jesenske trendove: klasična crna za odvažne kombinacije, bordo za chic izgled i tople smeđe nijanse koje se savršeno stapaju s jesenskom garderobom. Ne čudi da dominiraju kolekcijama i Instagram feedovima – influencerice ih obožavaju i nose u bezbroj varijacija.
Slavne dame također potvrđuju status kožne bomber jakne kao ultimativnog trenda. Hailey Bieber već je više puta viđena u bombericama, koje kombinira s traperica i crop topovima za svoj prepoznatljiv cool street style. Rosie Huntington-Whiteley pak preferira profinjene kožne modele koje nosi uz elegantne komade u smeđim tonovima, dokazujući da bomber jakna može izgledati itekako sofisticirano.
Kombinacije su beskrajne: kožnu bomber jaknu možeš nositi uz traperice i basic majicu za casual dnevni look, ili je iskombinirati s midi haljinom i gležnjačama za ženstvenu, ali opuštenu varijantu. Sjajno izgleda i preko pletenog džempera i suknje, dok uz poslovne hlače i košulju daje cool kontrast formalnijem outfitu. Ako želiš street style dojam, upari je s cargo hlačama i tenisicama.
Ove jeseni bomber jakna među najpopularnijim je modelima – praktična je, topla, ali i dovoljno stylish da podigne svaku kombinaciju. Zato donosimo favorite iz high street ponude koje ćeš sigurno poželjeti dodati u svoju garderobu.