Bomber jakne od kože i antilopa: Trend koji ne možeš zaobići ove jeseni

Kožne jakne oduvijek su jesenski klasik, a ove sezone u prvi plan dolazi bomber modeli. Od glatke kože do luksuznog antilopa, u crnoj, bordo i smeđim nijansama, dominiraju kolekcijama i Instagram feedovima, a influencerice i slavne dame ih obožavaju. Svestrane su, stylish i must-have za svaku jesensku garderobu

Kožne jakne već su desetljećima neizostavan jesenski klasik – komad koji podiže svaku kombinaciju i daje dozu stila bez previše napora, onaj 'effortlessly chic' look. Njihova svestranost i bezvremenska privlačnost čine ih jednim od najtraženijih odjevnih predmeta kad temperature padnu, a ove sezone posebno su popularni kožni modeli u stilu bomber jakni. Inspirirana sportskim i vojničkim krojevima, bomberica od kože ili antilopa postaje ključni trend i must-have za slojevite jesenske kombinacije.

Bomber jakne dolaze u raznim izvedbama – od minimalističkih modela od glatke kože, do profinjenih varijanti od antilopa koje unose dašak luksuza. Paleta boja prati jesenske trendove: klasična crna za odvažne kombinacije, bordo za chic izgled i tople smeđe nijanse koje se savršeno stapaju s jesenskom garderobom. Ne čudi da dominiraju kolekcijama i Instagram feedovima – influencerice ih obožavaju i nose u bezbroj varijacija.

Slavne dame također potvrđuju status kožne bomber jakne kao ultimativnog trenda. Hailey Bieber već je više puta viđena u bombericama, koje kombinira s traperica i crop topovima za svoj prepoznatljiv cool street style. Rosie Huntington-Whiteley pak preferira profinjene kožne modele koje nosi uz elegantne komade u smeđim tonovima, dokazujući da bomber jakna može izgledati itekako sofisticirano.

Kombinacije su beskrajne: kožnu bomber jaknu možeš nositi uz traperice i basic majicu za casual dnevni look, ili je iskombinirati s midi haljinom i gležnjačama za ženstvenu, ali opuštenu varijantu. Sjajno izgleda i preko pletenog džempera i suknje, dok uz poslovne hlače i košulju daje cool kontrast formalnijem outfitu. Ako želiš street style dojam, upari je s cargo hlačama i tenisicama.

Ove jeseni bomber jakna među najpopularnijim je modelima – praktična je, topla, ali i dovoljno stylish da podigne svaku kombinaciju. Zato donosimo favorite iz high street ponude koje ćeš sigurno poželjeti dodati u svoju garderobu.

H&M - 59,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 239,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Stradivarius - 39,99 €

Stradivarius - 45,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €