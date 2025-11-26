Premijera 'Zootropola 2' osvojila je velike i male

Veća, zabavnija i tehnički najambicioznija avantura studija Disney do sada

"Zootropola 2", dugoočekivani nastavak Oscarom nagrađenog Disneyjevog hita u distribuciji Blitz filma, pretvorila je nedjeljno jutro u Kaptol Boutique Cinema u najšareniji, najrazigraniji i najveseliji događaj u gradu. Premijera je okupila poznate roditelje s djecom, medije, te omiljene lifestyle influencere koji su svojim šarmom, kreativnim stylingom i dobrim raspoloženjem dodatno podigli atmosferu. A već pri samom ulasku u kino osjećala se – čista Disneyjeva čarolija.

Angela Viraga

Premijerno jutarnje druženje započelo je veselim obiteljskim dočekom – mali posjetitelji razveselili su se slatkim zalogajima, te raskošno uređenim foto-kutkom posebno pripremljenim za ovu prigodu. Aktivacije su bile osmišljene u pravom „zootropolskom“ duhu: od mini kreativnih stanica inspiriranih različitim četvrtima grada, do simpatičnih zadataka i igara koje su djeca rješavala kao pravi mali policijski novaci iz filma. Cijeli je prostor oživio kao šarena, živopisna Zootropola u malom.

Angela Viraga

Premijeru nisu propustila ni brojna poznata imena s djecom – od Dubravke Švegar, Ide Prester, Lucije Lugomer i Maria Petrekovića do Mirne Maras Batinić, Natali Rade, Patrika Kovjanića i Vlaha Arbulića. Uz njih, događanje je privuklo i niz javnih osoba među kojima su Filip Križan, Ivica Pucar, mlada radijska voditeljica Maša (Bravo Kids), dr. Natko Beck, voditelj Tomislav Jelinčić i glumac Zoran Pribičević. Poseban šarm jutru dali su i glumci iz hrvatske sinkronizacije: Filip Riđički (Nikola Divljan), Filip Juričić (Geri Z. Zmijac), Gloria Dubelj (doktorica Čupkov), Iva Šimić Šakoronja (Gricka Slatkodrv), Vanda Winter (Mala Đurđa), Ana Ćapalija Drobac i mnogi drugi.

A onda – ugasila su se svjetla i počela je nova avantura. Uzvanici su zakoračili u živopisni grad u kojem svaka životinja ima svoje mjesto – ali i svoje snove. U novoj pustolovini policijski dvojac Iva Hoplić i Nikola Divljan nađe se usred zamršenog i opasnog misterija nakon što u grad stigne Geri Z. Zmijac i doslovno preokrene metropolu naglavačke. Kako bi riješili slučaj, Iva i Nikola moraju pod krinkom zaroniti u dosad neviđene dijelove grada – mjesta koja će izazvati njihove granice i staviti njihovo partnerstvo na najveći test dosad.

„Zootropola 2“ nije tek nastavak – to je veliko, radosno podsjećanje na sve zbog čega volimo Disneyjeve filmove: toplinu, humor i vjeru da različitosti među nama nisu prepreka, nego naša snaga.

Film možete pogledati u IMAX, ScreenX, 4DX, 3D i 2D formatima, u sinkroniziranoj i originalnoj verziji u distribuciji Blitz filma.

