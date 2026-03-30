Romantične proljetne bluze: Najženstveniji trend koji obožavamo ove sezone

Ukrašene volanima, mašnama, vezom i puf rukavima, romantične bluze unose posebnu dozu nježnosti u svaki outfit, bilo da ih nosiš uz traperice za ležerni look ili uz poslovne hlače za sofisticiraniji dojam

Romantične proljetne bluze i ove sezone vladaju brojnim modnim kolekcijama, potvrđujući svoj status ženstvenog klasika koji s lakoćom pronalazi mjesto u svakoj garderobi. Prozračne, nježne i razigrane, unose dozu elegancije u svakodnevne kombinacije, ali i profinjenost u one svečanije lookove. Upravo zahvaljujući svojoj svestranosti, romantična bluza postaje komad kojem se iznova vraćamo čim temperature porastu.

Ono što ove sezone posebno osvaja jest raznolikost krojeva i detalja. Volani, mašne i suptilni nabori stvaraju dojam lakoće i pokreta, dok vez i decentni uzorci dodatno naglašavaju romantičan karakter. Puf rukavi vraćaju se u velikom stilu, dajući bluzi dozu dramatičnosti, ali i sofisticiranosti. Paleta boja kreće se od nježnih pastelnih tonova i klasične bijele, pa sve do življih nijansi koje unose svježinu u proljetne outfite.

Romantične bluze lako se prilagođavaju različitim prilikama. U kombinaciji s trapericama stvaraju opušten, ali dotjeran dnevni look, dok uz poslovne hlače ili suknje postaju savršen izbor za ured. Uz pravi odabir modnih dodataka, bez problema se mogu nositi i u večernjim kombinacijama. S lakoćom se prilagođavaju svakom stilu i prilici, nudeći bezbroj mogućnosti stiliziranja.

U nastavku donosimo high street favorite iz aktualnih kolekcija koji će se savršeno uklopiti u proljetnu garderobu.

H&M - 24,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 22,99 €

H&M - 17,99 €

H&M - 27,99 €

Reserved - 39,99 €

Reserved - 22,99 €

Reserved - 32,99 €

Reserved - 25,99 €

Reserved - 35,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 22,95 €