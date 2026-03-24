Povratak ženstvene siluete: Strukirane bluze i košulje su opet in

Strukirane bluze i košulje vraćaju se u modu kao elegantna alternativa oversized krojevima, naglašavajući siluetu na profinjen i suvremen način. Lako se uklapaju u različite stilove, od poslovnih do ležernih kombinacija, a ove sezone dolaze u posebno privlačnim modelima

Strukirane bluze i košulje ponovno su u središtu modnih trendova, potvrđujući da se klasika uvijek vraća – ali u suvremenijem, osvježenom izdanju. Nakon nekoliko sezona dominacije oversized krojeva i ležernih silueta, fokus se vraća na komade koji naglašavaju figuru i ističu ženstvenost na suptilan, profinjen način. Upravo zato strukturirani krojevi, koji prate liniju tijela i naglašavaju struk, postaju nezaobilazan dio proljetnih i prijelaznih kombinacija.

Ove bluze i košulje odlikuju se preciznim krojevima, često uz dodatak šavova koji oblikuju siluetu, lagano naglašenih ramena ili detalja poput nabiranja u struku. Takvi elementi daju dojam elegancije bez pretjerivanja, čineći ih idealnim izborom za različite prigode – od poslovnih do svakodnevnih outfita. Posebno su popularni modeli inspirirani klasičnim košuljama, ali reinterpretirani kroz modernu prizmu, s naglaskom na proporcije i strukturu.

Kada je riječ o stiliziranju, strukirane bluze i košulje izuzetno su zahvalne. Odlično se slažu s hlačama visokog struka, bilo da je riječ o elegantnim krojevima ili opuštenijim modelima od trapera, jer dodatno naglašavaju siluetu i stvaraju skladan vizualni dojam. U kombinaciji s midi suknjama daju sofisticiran, ženstven izgled, dok uz široke hlače stvaraju zanimljiv kontrast između strukturiranog gornjeg i ležernijeg donjeg dijela outfita. Za ležernije prilike mogu se nositi i uz traperice ravnog kroja te minimalističke modne dodatke.

Materijali također igraju važnu ulogu u ovom trendu – od klasičnog pamuka i popelina do viskoze i laganijeg lana, koji dodatno naglašavaju eleganciju kroja. Neutralne nijanse poput bijele i crne dominiraju, ali sve su češći i modeli u pastelnim tonovima ili s diskretnim uzorcima koji unose svježinu u proljetnu garderobu.

Strukirane bluze i košulje savršen su primjer kako se modni trendovi vraćaju u nešto drugačijem, suvremenijem obliku, prilagođenom današnjoj modi. Kombinirajući estetiku prošlih desetljeća s modernim pristupom, ovi komadi donose ravnotežu između elegancije i nosivosti. U nastavku donosimo i 15 high street favorita koji će se lako uklopiti u svaku proljetnu garderobu.

