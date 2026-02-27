403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
MODNI POGODAK

Retro chic na špici: Pilotska jakna koja krade poglede i vraća nas u sedamdesete

Žena.hr
27. veljače 2026.
Retro chic na špici: Pilotska jakna koja krade poglede i vraća nas u sedamdesete
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Zagrebačka špica još je jednom pokazala da se najbolji outfiti rađaju iz spoja klasike i modne nostalgije. Ova nas je brineta osvojila na prvi pogled - ne samo osmijehom, već i jaknom koja je apsolutna zvijezda cijele kombinacije

Prošla subota u centru grada bila je pravi modni show, a fotografije najupečatljivijih outfita je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf. Među njima se posebno ističe nasmijana dama čiji styling nije mogao ostati u sjeni. 

U fokusu njezinog outfita je efektna crna pilotska jakna s bogatim bijelim teksturiranim obrubom koja priziva estetiku sedamdesetih, ali u modernom, urbanom izdanju. Predimenzionirani ovratnik, naglašeni rubovi i mekana tekstura stvaraju savršen kontrast - grubo i nježno, statement i bezvremenski. Jakna je dovoljno upečatljiva da podigne cijeli look, a opet praktična za hladne zimske dane. Ovakav model možete pronaći u verziji Stand Studio Edith Jacket, a slični stilovi dostupni su i kod True Religion i Styledup.

Retro chic na špici: Pilotska jakna koja krade poglede i vraća nas u sedamdesete
Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Žena.hr

Odvažni modni dodaci

Look je zaokružen tamnoplavim trapericama laganog trapez kroja koje vizualno izdužuju figuru i naglašavaju retro vibru outfita. Za dozu boje odabrane su, osim ruža, crvene, chunky sunčane naočale koje daju karakter cijeloj kombinaciji - modeli poput Hugo Boss Red-Acetate ili Grace nude vrlo sličnu pravokutnu siluetu. Točka na 'i' je crna pletena kapa koja daje cozy, voluminozan završni dojam.

Retro chic na špici: Pilotska jakna koja krade poglede i vraća nas u sedamdesete
Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Žena.hr

Savršena ravnoteža i gradska nonšalancija

Styling je ova dama upotpunila malom crnom torbicom i crnim cipelama s punijim potplatom koje dodaju dozu gradske nonšalancije, dok je ostatak kombinacije ostao smiren i funkcionalan, čime je postignuta savršena ravnoteža između statement komada i praktičnosti. Cijeli look je dokaz da retro chic može biti nosiv, inspirativan i elegantan u isto vrijeme.

Ako tražite komad koji će osvježiti zimsku garderobu i trajati sezonama, pilotska jakna poput ove pokazala se kao pun pogodak. Na špici je već potvrdila svoj status - sada je red na vama da je uvrstite u svoj ormar.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MODNI POGODAK
Retro chic na špici: Pilotska jakna koja krade poglede i vraća nas u sedamdesete