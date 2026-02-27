Retro chic na špici: Pilotska jakna koja krade poglede i vraća nas u sedamdesete

Zagrebačka špica još je jednom pokazala da se najbolji outfiti rađaju iz spoja klasike i modne nostalgije. Ova nas je brineta osvojila na prvi pogled - ne samo osmijehom, već i jaknom koja je apsolutna zvijezda cijele kombinacije

Prošla subota u centru grada bila je pravi modni show, a fotografije najupečatljivijih outfita je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf. Među njima se posebno ističe nasmijana dama čiji styling nije mogao ostati u sjeni.

U fokusu njezinog outfita je efektna crna pilotska jakna s bogatim bijelim teksturiranim obrubom koja priziva estetiku sedamdesetih, ali u modernom, urbanom izdanju. Predimenzionirani ovratnik, naglašeni rubovi i mekana tekstura stvaraju savršen kontrast - grubo i nježno, statement i bezvremenski. Jakna je dovoljno upečatljiva da podigne cijeli look, a opet praktična za hladne zimske dane. Ovakav model možete pronaći u verziji Stand Studio Edith Jacket, a slični stilovi dostupni su i kod True Religion i Styledup.

Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Žena.hr

Odvažni modni dodaci

Look je zaokružen tamnoplavim trapericama laganog trapez kroja koje vizualno izdužuju figuru i naglašavaju retro vibru outfita. Za dozu boje odabrane su, osim ruža, crvene, chunky sunčane naočale koje daju karakter cijeloj kombinaciji - modeli poput Hugo Boss Red-Acetate ili Grace nude vrlo sličnu pravokutnu siluetu. Točka na 'i' je crna pletena kapa koja daje cozy, voluminozan završni dojam.

Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Žena.hr

Savršena ravnoteža i gradska nonšalancija

Styling je ova dama upotpunila malom crnom torbicom i crnim cipelama s punijim potplatom koje dodaju dozu gradske nonšalancije, dok je ostatak kombinacije ostao smiren i funkcionalan, čime je postignuta savršena ravnoteža između statement komada i praktičnosti. Cijeli look je dokaz da retro chic može biti nosiv, inspirativan i elegantan u isto vrijeme.

Ako tražite komad koji će osvježiti zimsku garderobu i trajati sezonama, pilotska jakna poput ove pokazala se kao pun pogodak. Na špici je već potvrdila svoj status - sada je red na vama da je uvrstite u svoj ormar.