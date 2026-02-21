Nitko kao Zagrepčanke: Špica fenomenalna unatoč niskim temperaturama

Ni neugodno prohladno i uglavnom oblačno prijepodne nije moglo ugasiti modni žar Zagrepčanki koje su ove subote prošetale zagrebačkom špicom u svojim najboljim izdanjima. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Dame su se poigravale slojevima, od bundica i pernatih jakni do elegantnih kaputa i vunenih šalova, dok su šeširi dodatno naglašavali osobnost svakog outfita. Boje su bile uglavnom neutralne - smeđa, crna, siva, bež i bijela - ali svako toliko pojavio bi se hrabar crveni komad ili statement torba koja je plijenila poglede.

Gospoda su, pak, ostala vjerna klasičnom zimskom šiku - sakoi, tamni kaputi i kožne cipele, ali ni oni nisu skrivali svoj stav i pažljivo odabrane modne detalje. Moderne kmbinacije ležernijih jakni, trapera i sneakersa pokazale su da i casual može biti chic i urbani, čak i po niskim temperaturama.

Najposebniji dio galerije bili su četveronožni prijatelji u psećim kaputićima koji su mamili osmijehe prolaznicima.

Subotnja špica još jednom je dokazala da Zagreb ima svoje modno lice, a Zagrepčanke su, reći će mnogi, bez konkurencije. Čak i po niskim temperaturama, stil, stav i kreativnost nisu blijedili.